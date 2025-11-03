美能源部長稱所謂核試爆其實是「非臨界爆炸」 賣不賣烏戰斧川普說法又變了

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間11月2日對出售長程「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈給予烏克蘭的計畫展現出冷淡態度。他向隨行記者表示，目前不考慮達成一項允許烏克蘭取得此類飛彈以對抗俄羅斯的協議，主要考量是不希望導致戰爭升級。



在從佛羅里達州棕櫚灘飛往華盛頓特區的「空軍一號」上，當記者詢問是否考慮達成出售飛彈的協議時，川普給出了否定的答案：「不，其實沒有。」不過，他隨後補充說，他仍有可能改變主意。

戰斧飛彈軍售案暫緩



該項出售長程飛彈予北約國家、再由這些國家轉交給烏克蘭的提議，曾是川普與北約秘書長馬克．呂特（Mark Rutte）在10月22日白宮會面時討論的議題。呂特在10月31日對此表示，相關議題仍在審查中，最終決定權在於美國。

「戰斧」巡弋飛彈的射程可達2500公里（約1550英里），若交付烏克蘭，將具備深入打擊俄羅斯境內目標的能力，包括俄國首都莫斯科。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾公開要求獲得這些飛彈，但俄羅斯克里姆林宮已對任何向烏方提供「戰斧」的行為發出嚴厲警告。

核武測試計畫釐清：聚焦非核爆炸



在國防政策的另一焦點上，美國能源部長克里斯．萊特（Chris Wright）同日出面闡明，川普下令對美國核武系統進行的新測試，將不會涉及核爆炸。

這是川普政府自上週總統在社群媒體上宣稱已「指示戰爭部（Department of War）開始在平等基礎上測試我們的核武」以來，首次提供明確說明。「我認為我們現在談的測試是系統測試。」萊特表示，「這些不是核爆炸。我們稱之為非臨界爆炸（non-critical explosions）。」

萊特所屬的機構負責執行這些測試，並補充說明，計劃中的測試將涉及「核武的其他所有部件，以確保它們能提供適當的幾何結構，並為核爆炸做好準備。」這意味著測試重點在於武器系統的可靠性與準備狀態，而非引發核子連鎖反應。

川普發言引發核試爭議



川普的核測試意圖引發了一場短暫的混亂。此前，他在前往南韓與中國國家主席習近平舉行關鍵會談前幾分鐘，於「Truth Social」平台上發文，暗示他準備廢除美國數十年來禁止國家核武測試的禁令。

隨後在返回華府的途中及數日後，川普對於他的言論究竟是指恢復地下核爆測試（本世紀僅北韓進行過），或是僅呼籲測試能運載核武的常規美國系統，始終語焉不詳，維持含糊態度。

美國軍方目前仍定期測試能運載核彈頭的飛彈系統，但自1992年以來從未引爆核武。雖然美國已簽署但尚未批准《全面禁止核子試驗條約》（CTBT），但該條約自通過以來已獲得全球所有擁有核武國家的普遍遵守，北韓為唯一例外。

俄羅斯：美國若搞我們就跟進



川普宣布核測試計畫的時間點，恰逢俄羅斯此前宣稱測試新型原子動力且具核武能力的無人潛航器，以及新型核動力巡弋飛彈之後。

俄羅斯在回應川普的測試言論時強調，俄方自身並未測試核武，且遵守全球核試禁令。然而，克里姆林宮同時警告，若美國恢復核爆炸測試，俄羅斯也將跟進，屆時可能導致冷戰時期的軍備緊張局勢再度升溫。



