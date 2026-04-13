美能源部長：油價可能在未來幾週內達到高峰

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美國能源部長萊特(Chris Wright)13日表示，一旦荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的海上交通恢復，油價可能在「未來幾週」達到高峰。

萊特在華盛頓舉行的Semafor世界經濟論壇上表示，油價預計將持續走高，直到這個海峽恢復有意義的船舶通行。

萊特說：「我們將看到能源價格居高不下，甚至可能持續上漲，直到荷莫茲海峽恢復有意義的船舶交通」，「屆時油價將可能達到高峰。可能在在未來幾週發生」。

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美國總統川普(Donald Trump)13日表示，石油和汽油價格在11月期中選舉前可能維持高檔，罕見地承認了他在6週前決定攻擊伊朗可能引發的政治後果。

自從戰爭2月28日爆發以來，伊朗基本上阻擋了荷莫茲海峽所有船隻的通行，除了伊朗的船隻之外。德黑蘭一直試圖永久控制這條水道，並可能對船隻收取通行費。

在上週末的和平談判破局後，美軍開始封鎖荷莫茲海峽，並表示將把封鎖範圍向東延伸至阿曼灣(Gulf of Oman)和阿拉伯海(Arabian Sea)。

海運追蹤數據顯示，在封鎖生效後，2艘船在荷莫茲海峽掉頭。

萊特也說明了委內瑞拉的石油生產情況。1月3日，美國逮捕了委內瑞拉總馬杜洛(Nicolas ‌Maduro)，其臨時政府主導了該國主要石油法規的全面改革，這些改革在當月稍晚通過，以鼓勵外國投資。萊特表示，自1月3日以來，委內瑞拉已售出1.5億桶石油，產量增加了25%。