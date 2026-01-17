美能源部長：盼近期敲定委內瑞拉石油與礦產協議

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國能源部長萊特今天接受Axios新聞網專訪時表示，他打算在赴委內瑞拉前的這幾週內，與委國敲定石油與關鍵礦產協議。相關協議可能讓美國拿到關鍵資源的專屬取得權。

萊特（Chris Wright）說：「我們的希望是在今年稍晚，透過替委內瑞拉帶來一定程度的穩定，加上美國方面一些不涉及動用政府資金、補貼的協助與商業支持，建立一個更穩定的商業環境好讓當地的產量能持續成長，甚至大幅提升。」

Axios指出，川普政府態度表明短期內重點並非推動委內瑞拉建立新的民主體制，而是支持一個能正常運作、並以石油與礦產出口作為財源的政府。

美國在1月3日突襲並抓走委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，支持馬杜洛的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任臨時總統，同時也支持她的國會議長胞兄荷黑（Jorge Rodriguez）及委國安全機構負責人卡貝友（Diosdado Cabello）。

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）今天在委內瑞拉與羅德里格斯會面，以凸顯美國與委內瑞拉臨時政府間的夥伴關係。

美方行政部門人士透露，川普15日在白宮僅以私人形式 接見委國反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），就是為避免向委內瑞拉臨時政府釋放錯誤訊號。

羅德里格斯已宣布，將改革委內瑞拉的油、氣相關法律，好為引進美國投資鬆綁。（編譯：陳亦偉）1150117