美能源部長：美中在委內瑞拉可維持平衡 但不容北京主控

美國川普政府日前對委內瑞拉發起軍事行動，逮捕強人領袖馬杜洛(Nicolas Maduro)之餘，也宣示美國在當地的石油主導權，引發外界質疑是否藉此遏阻中俄勢力。美國能源部長萊特(Chris Wright)在今天(8日)播出的訪問中表示，在委內瑞拉問題上，美中仍有平衡空間以維持經貿往來，但華盛頓絕不會允許北京控制委內瑞拉。

路透社報導，萊特接受福斯財經新聞網(Fox Business Network)節目「與瑪莉亞早晨有約」(Mornings with Maria)訪問時表示，中國可能會長期參與委內瑞拉事務，但「只要美國在當地握有主導權、維持法治，並控制石油流向，那就沒問題」。

他進一步指出，儘管中國勢力增長，但雙方角力仍有可能達成平衡。萊特說：「在美國作為委內瑞拉主要合作夥伴的框架下，能與中國進行貿易往來嗎？當然可以。但我們會允許委內瑞拉成為中國的附庸嗎？絕對不可能。」

萊特還提到，自3日美軍打擊委內瑞拉後，他持續與美國各大石油公司溝通，他預期雪佛龍(Chevron)將迅速擴大在委內瑞拉的業務，而康菲石油(ConocoPhillips)與埃克森美孚(ExxonMobil)也將發揮建設性作用。