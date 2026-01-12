美能源部長：美國已接管委內瑞拉石油銷售權與金流管理

美國能源部長懷特（Chris Wright）1月11日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目《面向全國》（Face the Nation）專訪時表示，美國目前在委內瑞拉的行動正在「改變遊戲規則」。他指出，隨著委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolas Maduro）下台，以及美國掌握該國石油銷售與資金流向，這個長期處於動盪的南美洲國家將迎來快速的轉變與改善。



懷特在訪談中對馬杜洛執政期間的委內瑞拉給予嚴厲評價，形容該國過去是一個「極度危險且不穩定、正走向崩潰的地方」。他特別點出馬杜洛政權與國際反美勢力的掛鉤，包括曾斥資200億美金採購俄羅斯武器、引進古巴雇傭兵、向古巴供應石油，甚至讓真主黨（Hezbollah）在當地設立西半球總部。

川普強硬施壓陷入生存危機的古巴



然而，懷特強調局勢已發生根本性的變化。目前美國已接管委內瑞拉石油的銷售權與資金流動管理，「我們將看到委內瑞拉當地的現況出現相對快速的改善與變革。」他補充，雖然這是一個持續性的過程，且目前僅進入第8天，但整體的開端非常強勁。

廣告 廣告

美國總統川普（Donald Trump）於1月11日早些時候也向古巴共產政權發出警告，要求其與美國達成協議。隨著委內瑞拉石油供應與財政支柱被切斷，古巴政權正陷入嚴重的生存危機。川普同時在社交媒體上重申，委內瑞拉現在有「世界上最強大的美國軍隊」作為後盾提供保護。

儘管政權更迭展現曙光，但當地的安全風險依然嚴峻。美國國務院1月9日發布安全警告，指出委內瑞拉境內有武裝民兵（Collectivos）設置路障，搜查過往車輛是否留有美國公民身分或支持美國的證據。

針對委內瑞拉內政部長卡貝洛（Diosdado Cabello）是否下令「獵捕」美國人的傳聞，懷特回應表示，目前美國政府尚未掌握相關確切情資，但呼籲當地民眾仍須保持高度警戒。他指出，臨時權力機構正試圖建立權威，但那些橫行委內瑞拉十多年的武裝民兵仍是極大威脅。

美對委原油出口實施「隔離」措施



在經濟與能源戰略層面，懷特詳細說明了美國如何處置委內瑞拉的石油資產。他指出，美國的目標是減少委內瑞拉因犯罪與動盪對西半球造成的損害，而復興該國衰落25年的石油產業是改善委內瑞拉人與美國人生活的核心。

目前，美國對委內瑞拉原油出口實施「隔離」措施。懷特說明：「委內瑞拉原油無法自由外銷，所有銷售必須透過美國的原油貿易商進入市場。」美國政府會代為收取銷售資金，並將其帶回委內瑞拉以改善民生，同時確保美國與委內瑞拉人民的利益。

此外，針對外界關注的委內瑞拉國有石油公司在美資產CITGO的出售案，懷特證實法院已支持由川普捐助者、避險基金大亨辛格（Paul Singer）領導的集團進行收購。這筆交易的一個重要環節是向委內瑞拉政府的美國債權人提供補償。

懷特認為，將委內瑞拉擁有的煉油廠轉移給美國所有者是「極佳的發展」，但他強調在資產配置上不會有優惠待遇。他表示：「我們希望這些資產能換取盡可能多的資金，用以償還委內瑞拉政府欠下的債務。」



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

