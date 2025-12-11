美自由攀岩名將2026挑戰台北101 定檔1/24全球直播

（中央社記者洪素津台北11日電）美國自由攀岩好手霍諾德宣布將於台灣時間2026年1月24日徒手攀登台北101，他將拆解攀登要素與結構，以及如何在生命攸關時管理恐懼，這場挑戰將在Netflix全球直播。

霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台北101，嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上101層。在直播前，霍諾德接受Netflix Tudum訪問，談到為何選擇台北101、如何在挑戰中調節恐懼，以及如今身為父親，心態更加成熟後，在他心中成功的定義為何。

霍諾德透過新聞稿分享，選擇台北101是因為它是一座令人驚嘆且不可思議的建築，同時是一座獨特且可行攀爬的大樓。他表示，要獲得攀爬建築物的許可非常困難，因此一定要把握這次機會參與。

霍諾德認為，這次攀登的最高風險是，建築攀登與攀岩壁最大不同就是沒有「最難的一步」，和以前的徒手攀岩不同，這次的挑戰主要是在整體累積的疲勞，而那是比較難預測的，某種程度上它更未知。

「赤手獨攀台北101：直播」由霍諾德親自拆解徒手攀登台北101的計畫，從64層樓高的「竹節箱體」結構，到他如何在生命攸關時管理恐懼，將於台灣時間2026年1月24日在Netflix全球直播。（編輯：張雅淨）1141211