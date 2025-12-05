美自駕計程車Waymo進化 首度開放高速公路載客
為了讓媒體實地體驗Waymo旗下的robotaxi無人自駕計程車行駛公路的情況，Waymo的公關經理親自帶記者搭上這輛結合自駕高科技的車子。
Waymo 公關經理卡普說明，「Waymo 最近開始載乘客行駛高速公路，過去大約1年來我們以完全自動駕駛方式行駛，車內沒有駕駛員，也沒有任何人，行駛在鳳凰城、舊金山和洛杉磯高速公路，如今我們正式歡迎乘客加入我們的旅程。」
Google母公司Alphabet 旗下的自駕計程車Waymo擴大服務，從11月12日開始可以行駛在洛杉磯、舊金山與鳳凰城3個城市的高速公路。
這是Waymo計程車首次在沒有真人備用駕駛的情況下開上高速道路，意味著無人自駕車技術的安全性與穩定性獲得監管機關的核准，突破先前只能行駛在市區道路或特定營運區域的限制。
Waymo 公關經理卡普指出，「Waymo 在洛杉磯的服務範圍，從聖塔莫尼卡一路延伸到洛杉磯市中心，我們行駛途經所有社區的各條高速公路，包括10號、2號、405號，以及其間所有其他編號的高速公路。」
Waymo無人計程車從2020年開始提供市區載客服務，包括舊金山、鳳凰城、洛杉磯、奧斯汀以及亞特蘭大都能透過app叫車，未來將擴大到其他10多個城市。
Waymo多年來進行高速公路駕駛測試，除了公共道路與封閉場地，也大量運用模擬技術學習辨識與處理匝道匯入、車輛翻覆等情況。
Waymo 公關經理卡普說道，「在我們營運的每一座城市都有獨特的駕駛行為模式，而我們會將這些差異納入考量，我們的方法之一是用累積的所有經驗，並在封閉測試場重現各種情境，尤其是那些較為複雜的情況。」
為因應高速行駛所增加的風險，Waymo在測試階段與當地公路警察及安全監管機構合作，制定新的高速公路專用安全協議。Waymo的自駕技術具備備援系統的設計，確保某些組件失效時車輛仍能保持控制。
高速公路服務初期將招募會員加入，並依據監測系統的表現與乘客回饋，逐步擴大服務範圍。
其他人也在看
終於不必改車了！七代勁戰155可以買？ 關於YAMAHA Cygnus XR 155五大必知重點
七代勁戰首度推出Cygnus XR 155，這款車能成為台灣山葉大殺器？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
2025 年 12 月新車預告：JEEP重返台灣、Toyota Crown Sport確定登場、台北車展前哨戰火熱開打！
來到12月，雖冬季已至但2025年的車壇正要迎接最後的高潮。本月的重頭戲先由傳奇越野品牌JEEP宣告正式重返台灣市場打頭陣，而重機市場部分Suzuki也將發表全新復古街車重機GSX-8T&GSX-8TT。當然，年底最重要的活動莫過於「2026 台北新車暨新能源車大展」，在開展前諸多車廠已經摩拳擦掌，而Toyota與Honda兩大日系龍頭更是精銳盡出，包括Crown Sport、Prelude及ZR-V等重量級新車將讓年底的台灣車市未演先轟動！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前 ・ 12
【試駕】全村的希望就在這台車上！Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 有點不一樣的福特。
自從Ford宣布Focus跟Kuga停產的消息，福特六和馬上就引進了一台全新的全球戰略車款，來填補未來SUV級距的空缺，那就是Ford Territory！而且還是油電混合動力，綜效馬力高達245匹，綜效扭力55.6kgm，如此兇猛的數據究竟開起來會如何呢？《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 3
川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售
彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、...聯合新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
瞄準主流市場！Kia EV2量產版將現身 小尺寸電動休旅大有可為
Kia在電動車領域的擴張策略持續向前推進，繼EV6、EV9等車款成功搶佔市場後，品牌即將迎接電動家族中體型最小的成員，全新EV2電動休旅車。儘管EV2概念車已在今年初的Kia EV Day上首次亮相，但其量產版本預計將於1月9日在比利時布魯塞爾車展上進行全球首發，這意味著這款小型電動車已從設計藍圖走向現實。Kia此舉明確展示了其透過涵蓋各種尺寸產品，實現在全球電動車市場全面佈局的野心，並預計在歐洲製造，以滿足當地客戶的需求。Kia在電動車領域的擴張策略持續向前推進，品牌即將迎接電動家族中體型最小的成員，全新EV2電動休旅車。從Kia釋出的預告圖片中，儘管車輛披著神秘面紗，但仍能觀察到量產版EV2在設計上盡可能忠於概念車。它保留了概念車方正的車頭、腰線上的獨特折角、略帶運動感的車頂線條以及車尾的擾流板，整體輪廓與結實的比例都未有太大改變。然而，為了符合嚴格的碰撞法規，可以預期量產版將不可避免地做出調整，例如前懸看起來會更長，並且將採用傳統的B柱設計，這都是概念車轉化為道路可行車輛的必然取捨。 儘管官方尚未公佈確切的動力和續航規格，但我們可以根據Kia其他入門級電動車的配置進行合理推測。ECarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／重金改造「追風」被撞爛 車主傻眼：保險估理賠2.5萬
獨家／重金改造「追風」被撞爛 車主傻眼：保險估理賠2.5萬EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
意想不到的野性！BMW推出X3「Rugged Edition」套件
在全球汽車市場的目光都集中在BMW即將推出的Neue Klasse iX3電動車型時，這家巴伐利亞品牌並未忘記內燃機燃油車型，特別是針對特定市場的需求。在南非，BMW推出了一款令人意外的升級套件：「Rugged Edition」，專門為X3 20d車型打造。這款套件的出現，打破了人們對X3專注於公路駕駛的既有印象，它為那些喜歡在輕度越野路面冒險的車主，提供一種兼具豪華品牌形象與戶外探險能力的解決方案，為這款熟悉的SUV增添了一絲粗獷的越野魅力。BMW在南非推出了一款令人意外的Rugged Edition升級套件，專門為X3 20d車型打造，讓車輛更具野性。「Rugged Edition」套件的核心升級在於足下配置和越野功能強化。它移除了原本的19吋輪圈，換上了一組18吋Frozen Midnight塗裝輪圈，並搭配了抓地力更強的Grabber全地形輪胎，輪胎胎壁更厚，規格為255/60 R18。儘管BMW並沒有為此套件額外增加抬高套件來提高離地間隙，但結合X3標準的xDrive四輪驅動系統，以及列為標配的主動式懸吊，這項配置顯著提高了車輛在非鋪裝路面上的通過能力和耐久性。 除了性能升級Carture 車勢文化 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
【福特最強生力軍來了！】百萬內享有豪華車尊榮配備！嘉偉哥表示：再嫌？你就沒車可以買了～｜Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid 驚豔版 新車試駕
Ford Territory 以「全球新世代休旅設計語彙」打造外型，全車呈現俐落、現代且具有科技感的視覺風格。車頭導入分離式 LED 智慧頭燈與貫穿式日行燈。車尾採用寬體式 LED 光條尾燈組，並加入立體擾流尾翼、雙色後保桿與車型專屬銘牌。 提供兩種動力選擇，包括 1.5 升 EcoBoost 渦輪汽油與全新 1.5T Per4mance Hybrid 渦輪油電系統。汽油版搭載 1.5 升渦輪增壓引擎，適合日常通勤與家庭用車需求。油電車款採用原生油電架構，結合四電驅馬達與渦輪引擎，輸出綜效馬力最高達 245 匹，具備強勁加速性能，同時維持優異的能源效率。平均油耗可達 20 km/L，兼顧動力、節能與行路質感。 內裝設計採用懸浮式雙 12.3 吋數位儀錶與中控螢幕，搭配直覺式介面與語音控制系統。更配置無線 Apple CarPlay / Android Auto、手機鑰匙 MyPaaK 2.0、360 度環景影像，以及環艙氛圍燈等豪華科技配備。座椅採高支撐人體工學設計，前座提供通風功能。後廂空間方正實用，並具備電動與足踢感應尾門。 [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 5 小時前 ・ 發起對話
川普大幅放寬車輛油耗標準 車價估降千元
川普總統3日宣布，計畫撤銷拜登時代推出的燃油效率標準，認為有關標準推高了新車成本，實際等於「電動汽車強制令」。各家汽車製...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
機車綠燈起步突「翹孤輪」 騎士連人帶車衝出
彰化縣 / 綜合報導 1輛雙載機車停在彰化一處路口，綠燈剛要起步時整輛機車卻翹孤輪暴衝出去，後座乘客嚇到尖叫跳車，而騎士則被機車帶著衝了出去，雖然他緊握油門想穩定車頭，最後機車還是失去平衡倒在路中間，旁邊其他騎士趕快閃躲，幸好2人都沒有受傷。重機業者推測，當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大，才瞬間彈射出去，警方也說，道路翹孤輪行為將可以開罰最高2萬4千元罰鍰。路口剛綠燈，左邊1輛雙載機車急催油門起步，整輛車翹孤輪暴衝出去，後座乘客沒坐穩直接從後座滑了下來嚇到尖叫趕快跳車，前方騎士被機車拖著衝出去，他疑似想控制車頭還是失敗了，最後失去平衡，整輛車倒在道路中間。這是發生在昨(3)日一早7點多彰化埤頭鄉彰水路路口，換個角度再看1次，左邊的機車暴衝時，車頭被拉到幾乎和道路垂直，後座乘客要跌落時，趕快用雙腳踩地，但前方騎士被機車帶著往前跑，左邊1輛機車看到趕快往左邊閃避，而後面的汽機車也嚇到不敢往前，幸好兩人都沒有大礙。重機業者說：「感覺離合器和補油門力量大小沒有掌握好。」重機業者推測當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大才瞬間彈射出去。民眾說：「感覺是想耍帥，想要女生抱他。」、「我會很生氣，才剛起步，撞上的話很危險。」民眾認為，可能是騎士想耍帥失敗，認為在道路騎車還是要以安全為先，警方說：「這件事故沒有接獲報案，但警方提醒，道路翹孤輪行為，可以開罰最高2萬4千元，吊扣牌照6個月，民眾不要以身試法。」 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
買新車可省3萬！ 川普鬆綁燃油車油耗標準 電動車銷售寒冬
美國總統川普在9月底，叫停拜登時期的電動車補貼，現在他再度推翻拜登制定的油耗標準，等於未來美國生產燃油車的成本將大幅降低。川普還說，未來買燃油車，至少可以省下1千美元。只是川普的政策，已經衝擊美國電動車市場，今年的洛杉磯國際車展，不少電動車廠已經悄悄缺席。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國1台中路段四車連環車禍 九傷一不治
國道1號南下171公里台中路段，今天（4日）凌晨發生4車連環車禍，為兩輛半聯結車與兩輛小客車的追撞事故，造成九人受傷，一名黑色自小客車男駕駛在現場已無呼吸心跳，緊急送醫不治。確切肇事原因，有待國道警方調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 6
數百台Porsche突遭「鎖死、無法啟動」！車主懷疑蓄意衛星干擾 保時捷公司回應了
保時捷（Porsche）以「性能」聞名全球，多款車型在加速、操控與賽道表現上都屬同級佼佼者。不過，俄羅斯近日卻出現大批保時捷車主反映「愛車突然失去動力、無法啟動」，數百輛車因此陷入癱瘓。由於問題疑似與車輛追蹤系統失去衛星連線有關，不少車主懷疑這是遭到刻意干擾所致。對此，保時捷公司也正式作出回應。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】JDM粉尖叫！NSX初代重生版超限量、身價驚人
初代Honda NSX在跑車迷心中一直是傳奇級存在，而現在這款90年代的日本神車，將以超稀有改裝版姿態復活！義大利設計名門賓尼法利納握刀，搭配JAS Motorsport多年賽車技術，把第一代NSX的底盤重新包上全碳纖維外衣，打造全新重生版「Tensei」，光聽名字就很有武俠味。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
國一豐原路段＂4車連環撞＂ 33歲男駕駛＂傷重不治＂
中部中心／綜合報導國道一號南下，豐原路段，4日凌晨1點多，發生嚴重追撞事故，一台聯結車撞上砂石車後又撞上轎車，後方租賃廂型車閃避不及也追撞上去，租賃車上33歲男駕駛，傷重不治。而同一時間，在對向北上協助處理掉落物的拖吊車，也遭後方來車撞擊，國道一凌晨兩起事故，加起來一共釀1死10傷。現場一片狼藉，聯結車，卡在分隔島上，它底下，還壓著一台白色轎車，車頂被削平，情況相當危急，車上還有兩大一小，搜救人員緊急請來專業機具，將大車撐高。所幸車上3人意識都清楚，趕緊送醫治療，但一旁的黑色租賃廂型車，狀況也非常不樂觀。國一4車連環撞! 轎車＂頂部被削平＂幸車上3人意識清楚（圖／民視新聞）車體凹陷，嚴重變形，安全氣囊，全都爆裂，驚悚車禍就發生在，4日凌晨1點多，國道一號南下豐原路段，42歲的林姓駕駛，開著重達40噸的聯結車，行駛在外側車道，突然追撞前方砂石車，又撞向內側車道的轎車，後方租賃車閃避不及，也追撞上來，而車上的33歲駕駛，被消防人員救出時，頸部斷裂，送醫後宣告不治。租賃廂型車＂閃避不及＂追撞 駕駛＂頸部斷裂＂送醫不治（圖／民視新聞）這起嚴重4車追撞事故，造成8傷1死，但事發後，一台拖吊車，到對向協助撿拾掉落物時，也遭後方來車追撞，後方轎車駕駛及乘客共2人受傷送醫。國一凌晨，兩起追撞車禍，南下4台、北上2台，一共造成10傷1死，作為源頭的聯結車駕駛，經檢測沒有酒駕，但事故中，遭撞的砂石車，沒有停留在現場，卻直接駕車離開，警方已通知駕駛到案說明，依法開罰。《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：國一豐原路段「4車連環撞」 33歲男駕駛「頸部斷裂」不治 更多民視新聞報導公車駕駛尿急停紅線！員警恍神撞上「車頭全毀」畫面曝光6機車等紅燈遭汽車撞上 28歲女卡車底眾人救援驚悚車禍！ 台中女騎士魂斷大車底 彰化追撞釀二次事故民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
騎士遭曳引車追撞捲車底亡 肇事駕駛過失致死移送
台中市 / 綜合報導 今（3）日中午11點多，在台中烏日區環中路7段及五光路口，一名60歲女騎士正要右轉，卻被後方駕駛曳引車追撞，連人帶車捲入車底，當場死亡，家屬接獲噩耗前往現場時情緒崩潰，難以接受就此天人永隔。事故過程的監視器曝光，恐怕又是視線死角釀禍，33歲的肇事男駕駛，被依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。監視器畫面拍下，騎士行經到路口後，不幸遭到後方轉彎車輛追撞上去，騎士連人帶車捲入車底後，駕駛趕緊停下車輛下車察看，並通報警方到場，事發後駕駛，神情緊張，萬萬沒想到行駛過程，出了意外，騎士當場不治。事發就在3日，中午11點多，開著貨運曳引車81年次吳姓男駕駛，以及騎乘機車的54年次陳姓女子，先是在環中路7段外側停等紅燈，正當綠燈起步，雙方要右轉進入五光路時發生碰撞。烏日交通分隊分隊長劉于豪說：「於事故地點吳男與前方同向轉彎之陳女發生碰撞，本起事故不幸造成陳女身亡，吳男駕駛經警方實施酒測無飲酒情事，全案依事故處理程序調查處理，並依過失致死罪嫌將吳男移請台中地方檢察署偵辦。」記者VS.家屬說：「(方便說一下嗎)，謝謝。」死者妹妹及年約30歲兒子，接獲噩耗難以接受，沒想到，陳姓女子外出卻就此天人永隔，吳姓駕駛酒測值為0，究竟是否視線死角導致意外，有待進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LF-ZC與小改RZ領軍Lexus台北車展陣容，大改ES望扮神秘嘉賓？
面對12月31日開展的2026台北新車暨新能源車特展，Lexus總代理和泰汽車日前揭露參展陣容，預告將以「Lexus Electrified」為主題，持續對台灣消費者溝通Lexus碳中和願景，並將導入LF-ZC概念車為主角，搭配預計於12月上市的RZ 550e F Sport，展現Lexus現在以及未來的電動化藍圖。地球黃金線 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
愛玩車／2025依舊亮眼 Kia已賣近萬輛
愛玩車／2025依舊亮眼 Kia已賣近萬輛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
HONDA首度與中山工商合作！重磅捐贈50萬重機 助攻新世代車輛人才養成
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】HONDA在台灣大型重機市場長期高居銷售冠軍，隆陽汽車（HONDA）今年首度與中山台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話