美自駕計程車Waymo進化 首度開放高速公路載客

為了讓媒體實地體驗Waymo旗下的robotaxi無人自駕計程車行駛公路的情況，Waymo的公關經理親自帶記者搭上這輛結合自駕高科技的車子。

Waymo 公關經理卡普說明，「Waymo 最近開始載乘客行駛高速公路，過去大約1年來我們以完全自動駕駛方式行駛，車內沒有駕駛員，也沒有任何人，行駛在鳳凰城、舊金山和洛杉磯高速公路，如今我們正式歡迎乘客加入我們的旅程。」

Google母公司Alphabet 旗下的自駕計程車Waymo擴大服務，從11月12日開始可以行駛在洛杉磯、舊金山與鳳凰城3個城市的高速公路。

這是Waymo計程車首次在沒有真人備用駕駛的情況下開上高速道路，意味著無人自駕車技術的安全性與穩定性獲得監管機關的核准，突破先前只能行駛在市區道路或特定營運區域的限制。

Waymo 公關經理卡普指出，「Waymo 在洛杉磯的服務範圍，從聖塔莫尼卡一路延伸到洛杉磯市中心，我們行駛途經所有社區的各條高速公路，包括10號、2號、405號，以及其間所有其他編號的高速公路。」

Waymo無人計程車從2020年開始提供市區載客服務，包括舊金山、鳳凰城、洛杉磯、奧斯汀以及亞特蘭大都能透過app叫車，未來將擴大到其他10多個城市。

Waymo多年來進行高速公路駕駛測試，除了公共道路與封閉場地，也大量運用模擬技術學習辨識與處理匝道匯入、車輛翻覆等情況。

Waymo 公關經理卡普說道，「在我們營運的每一座城市都有獨特的駕駛行為模式，而我們會將這些差異納入考量，我們的方法之一是用累積的所有經驗，並在封閉測試場重現各種情境，尤其是那些較為複雜的情況。」

為因應高速行駛所增加的風險，Waymo在測試階段與當地公路警察及安全監管機構合作，制定新的高速公路專用安全協議。Waymo的自駕技術具備備援系統的設計，確保某些組件失效時車輛仍能保持控制。

高速公路服務初期將招募會員加入，並依據監測系統的表現與乘客回饋，逐步擴大服務範圍。