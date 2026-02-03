美與伊朗擬6日恢復核談判 川普：談不成恐釀壞事

（中央社杜拜／華盛頓2日綜合外電報導）伊朗與美國官員今天透露，雙方本月6日將在土耳其恢復核子談判；美國總統川普警告，假如伊朗未能與美國達成協議，將會有「不好的事情」發生。

川普在白宮告訴記者：「我們現在要跟他們談，要跟伊朗談，能談出結果當然很好，如果談不成，可能會發生不好的事情。」

綜合法新社與路透社報導，在緊張局勢升溫之際，川普拒絕評論任何可能對伊朗採取的軍事行動，但他重申派往中東的「強大軍事力量」即將抵達該地區，其中包括一艘航空母艦。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）將在伊斯坦堡（Istanbul）會面，試圖重啟因伊朗核計畫長期爭議而停滯的外交努力，並化解外界對可能爆發新區域戰爭的憂慮。一名區域外交人士指出，沙烏地阿拉伯和埃及等國代表也將與會。 ●美國海軍在伊朗附近集結

美國海軍正在伊朗附近加強部署，緊張局勢持續升高。德黑蘭上個月對反政府示威展開強力鎮壓，使伊朗陷入1979年伊斯蘭革命以來最嚴重的社會動亂。

在伊朗當局發起致命鎮壓期間，川普雖未付諸干預行動，但其後要求德黑蘭在核問題上讓步，並派遣艦隊前往伊朗沿岸。他上週表示，伊朗準備「認真談判」，伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）也說，正在安排相關事宜。

當被問及雙方是否有望達成協議時，川普對記者說，正在為會談細節進行協商。

伊朗消息人士上週向記者透露，川普為重啟談判提出3個條件，分別是伊朗必須實現零濃縮鈾、限制彈道飛彈計畫，以及終止對區域代理勢力的支持。

伊朗長期以來拒絕上述要求，稱其令人無法接受、侵犯主權；兩名伊朗官員表示，伊朗神權領袖認為，比起濃縮鈾問題，彈道飛彈計畫是談判的主要障礙。

●為潛在美伊會談做準備 伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）表示，德黑蘭正在考量「談判的各個層面與方向」，還說「時間對伊朗至關重要，因為我們希望能儘快解除不公正的制裁。」

土耳其和其他區域盟友也呼籲讓局勢降溫。

伊朗消息人士指出：「卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及等國家都將出席在伊斯坦堡舉行的會談，屆時將舉行雙邊、三邊及其他形式的談判。」

一名土耳其執政黨官員告訴記者，德黑蘭與華府已同意重新聚焦外交，可能於本週展開談判，此舉可望暫時緩解美國對伊朗發動攻擊的風險。

以色列兩名高階官員今天分別表示，魏科夫預計將訪問以色列，會晤總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及以色列軍方最高將領。

●「球在川普手上」

伊朗官員表示，伊朗主張重啟談判不應設有前提條件，並準備在濃縮鈾問題上展現彈性，包括移交400公斤高濃縮鈾，或在聯合機制下接受零濃縮鈾作為解決方案。

但他補充說，為了正式啟動談判，德黑蘭希望美國將軍事資產撤離伊朗周邊。

他說：「現在球在川普手上。」

●衛星影像曝伊朗疑修復核設施

美國去年6月曾短暫參與以色列與區域對手為期12天戰爭，對伊朗重要核設施發動攻擊。伊朗隨後表示，已停止濃縮鈾相關作業。

路透社檢視美國星球實驗室公司（Planet Labs）提供的最新衛星影像，畫面顯示自去年12月以來，遇襲的納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）兩處設施似乎出現若干修復跡象，包括受損建物已加蓋屋頂，但未見其他重建工程。

專家指出，1月下旬拍攝的衛星影像顯示，伊斯法罕設施附近的地下隧道入口處有施工活動，可能「是為防範更多攻擊做準備」，也可能在嘗試回收核材料。

●核談判僵局

聯合國核監督機構多次要求伊朗說明，核設施去年6月遭攻擊後，其高濃縮鈾庫存的去向。

西方國家擔心，伊朗的鈾濃縮活動可能產出可用於核彈頭的材料；伊朗則堅稱，其核計畫僅用於發電等民生用途。

伊朗消息人士表示，德黑蘭可能同意將高濃縮鈾運至海外並暫停相關活動，而作為交換，協議必須包括解除經濟制裁。（編譯：劉文瑜）1150203