美與北約達框架協議 川普宣布不會因格陵蘭動武

美國總統川普表示，「我不會那麼做（使用武力）好嗎？此刻大家都在說，喔，太好了，這大概是我做過最大的聲明。」

川普21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上的演說，明確表示不會以武力奪取格陵蘭，讓歐洲各界鬆了一口氣。但他也花了很長的篇幅，解釋麼美國為什麼一定要取得這裡。

美國總統川普說：「他們在一個毫無防衛的關鍵戰略位置上，正好在美國、俄羅斯與中國之間，就是那裡的正中央，2019年丹麥表示，他們將投入超過2億美元來強化格陵蘭的防衛，但實際上他們花不到那個金額的1%。」

川普的態度轉趨軟化之後，稍晚他也跟北約祕書長呂特會唔。事後川普在真實社群上發文表示，他和呂特已就格陵蘭以及整個北極地區的未來協議建立了框架，因此他將撤回原訂2月1日生效、針對歐洲8國的關稅。

這項戲劇性的大轉彎，也獲得呂特證實。呂特在接受美國福斯電視台專訪時表示，雙方的焦點是北極地區整體的安全機制，這當中包括格陵蘭，但不涉及格陵蘭主權，其中一項是呼應川普本人發文當中所提到，總金額高達1750億美元的「金穹」飛彈防禦計畫。

記者提問，「協議是否仍包含美國擁有格陵蘭，就像您之前所說的那樣？」

川普回應，「這是一項永久協議，終極的永久協議，它讓所有人都在一個非常好的位置，尤其在安全、礦產及其他事務上。」

BBC報導，北約發言人哈特在祕書長呂特與川普會談後，發表聲明表示，丹麥、美國與格陵蘭的談判將繼續進行。

一般認為，談判可能涉及美國在格陵蘭取得更多軍事基地，而根據《紐約時報》取得的消息，它有可能是類似英國在塞浦路斯的軍事基地。根據美國與丹麥的現有協議，美國目前在格陵蘭島西北角的「皮圖菲克基地」，已經常駐了100多名軍事人員。