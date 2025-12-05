美與委內瑞拉衝突升溫 千里達漁民夾縫求生

沙灘上零零散散停著好幾艘小型漁船，漁民在一旁的大樹下綁著吊床，遙望著大海。

距離這裡10多公里遠的地方就是委內瑞拉海岸，但美國與委內瑞拉雙方因為毒品爭議影響，衝突越來越嚴重，讓千里達及托巴哥共和國當地漁民不敢貿然出海捕魚，深怕捲入兩國紛爭。

委內瑞拉移民索邁表示，「船主們都不敢出海捕魚了，他們擁有這麼多年的東西（漁船），現在卻害怕這些東西會被搶走，害怕自己會被殺害、拋屍到水中，也害怕船隻也會被搶走。」

過去在美國、委內瑞拉外交關係穩定時，千里達的漁民們經常進入委內瑞拉的海域捕魚，尋求漁獲豐收。

但現在委內瑞拉的海岸防衛隊，卻會對進入海域的千里達漁民暴力相向或敲詐勒索，加上千里達的海岸線容易成為委內瑞拉移民偷渡、毒品武器的走私地點，讓千里達海岸警衛隊加強取締行動後，漁民越來越害怕出海。

委內瑞拉移民薩拉薩爾說道，「我就在這附近沿著海岸捕魚，我們不去委內瑞拉那邊，說什麼都不去。」

千里達及托巴哥漁民拉姆達斯說：「如果委國警方在他們的水域抓到你，他們可以起訴你，如果你沒錢，他們會把你拖下水。」

只是出海捕魚是漁民唯一的謀生方式，過去漁獲旺季的晚上，每天會有20多艘船出海撈捕鯖魚，現在敢出海的漁船只剩下5艘。

委內瑞拉移民加西亞表示，「我們只能挨餓，因為有時能吃到飯，有時沒飯可吃。」

千里達及托巴哥漁民拉姆達斯透露，「現在生活真的越來越難了，而且你無法讓人幫忙，也沒辦法向對方要1英磅麵粉之類的東西煮飯，你得自己想辦法。」

隨著局勢越來越緊張，美國總統川普在11月底還曾與委內瑞拉總統馬杜羅通電話，甚至放話可能轟炸委內瑞拉領土，還在社群平台「真實社群」發文，說要把委內瑞拉領空與周邊空域當作完全關閉，都讓兩國關係降到冰點，也讓千里達的漁民們對於夾在兩國之間生存感到更加無奈。