美與盟邦簽矽土宣言 反制「中」壟斷

記者潘紀加／綜合報導

美國國務院11日證實，已與日本、南韓、新加坡、澳洲和以色列簽署《矽土和平宣言》（Pax Silica Declaration），各方將合作維繫「矽」等關鍵戰略資源供應鏈安全，以反制中共稀土控管與肆應人工智慧（AI）浪潮。

美國務院經濟事務次卿海柏格12日與盟邦代表簽署《矽土和平宣言》，藉此確保AI關鍵材料「矽」供應鏈穩定，降低對「中」依賴，並透過建構多層次夥伴關係，整合各方先進科技公司資源，在AI領域締造互利共贏，同時促進國家利益。國務院並表示，AI是未來重要經濟支柱，強調「經濟安全即國家安全，國家安全即經濟安全」理念，而該協議未來也計畫納入更多國家。

美國政治新聞網站「政客」（Politico）報導，中共占全球關鍵稀土開採量約70%，幾乎取得主導地位，近期也透過加強對稀土的管制，對各國經濟與科技發展造成衝擊。對此，簽署國隨後也與加拿大、歐盟和阿拉伯聯合大公國代表，在華盛頓舉辦「矽谷和平高峰會」（Pax Silica Summit），討論礦物開採、提煉，以及物流、能源等領域的合作。

美、日、韓、星、澳、以簽署《矽土和平宣言》，共維「矽」等關鍵戰略資源供應鏈安全，降低對「中」依賴。（取自海柏格「X」）