美舉辦2026世足盃分組抽籤 川普獲FIFA和平獎

紐約時代廣場上聚集不少足球迷，隨著抽籤一下歡呼、一下噓聲不斷，不少人都關心2026年世界盃足球賽會與哪個國家對戰。

足球員雷耶斯說：「我非常感激能來到這裡，因為競爭非常激烈，有很多優秀的球隊和球員都在這裡，我支持巴西隊。」

美國當地5日在華盛頓的甘迺迪表演藝術中心舉行了2026年世界盃足球賽的抽籤儀式，由美國總統川普親自主持。在抽籤之前，FIFA國際足球總會的主席英凡提諾（Gianni Infantino）頒發新設立的和平獎給川普。

廣告 廣告

英凡提諾表示，這個獎是表揚團結人民、為未來世代帶來希望的傑出人士所做的巨大努力。不過，外媒報導，這個獎項並不是由國際足總理事會所投票選出，而是由英凡提諾從候選名單中直接選出。

美國總統川普表示，「非常感謝你，這真是我一生中最偉大的榮譽之一，撇開獎項，我和英凡提諾曾討論過這件事，我們拯救了數百萬人的生命，剛果就是一個例子，我要感謝大家，現在世界變得更安全了。」

2026年的世足盃，將從6月11日開踢，到7月19日落幕，由美國、墨西哥、加拿大共同主辦，賽場也將會橫跨到3個國家舉行，這也是第一屆將參賽隊伍擴編到48個隊伍的賽程，分成12個小組進行比賽。此外，這屆比賽抽籤，還第一次實施「四強迴避制」，也就是西班牙、阿根廷、法國、英格蘭這4支排名最高的隊伍，在半決賽之前，都不會相遇。