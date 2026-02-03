美舊金山灣區「1天地震逾40起」 餘震恐影響超級盃

美國加州舊金山灣區近日發生「群發性地震」，在當地時間2日單日就超過40次，最大紀錄達規模4.2，震央集中聖拉蒙地區（San Ramon），然而地震活動可能還未結束，加上8日就要舉辦超級盃賽事，引發關注。

美國舊金山灣區當地時間2日單日發生逾40起地震。（圖／資料照／美聯社）

綜合美媒報導，當地時間2日清晨6時27分，加州聖拉蒙地區發生第1起地震，為規模3.8，緊接著又發生規模3.3地震，而在當天早上7時1分，迎來目前最大紀錄的規模4.2地震，震央在聖拉蒙東南方。

目前測得最大紀錄為當地時間2日清晨6時27分的規模4.2地震。（圖／翻攝自USGS官網）

據美國地質調查局（USGS）觀測紀錄，接下來數小時內接連發生20次較小規模的地震，形成典型「群發性地震」。地震影響範圍從奧克蘭（Oakland）、舊金山一直延伸到聖塔克拉拉（Santa Clara），而聖塔克拉拉將在8日舉辦今年的超級盃（Super Bowl）賽事。

廣告 廣告

此外，本次多起地震活動已影響舊金山灣區的捷運系統（BART），全線列車不得不降速行駛，以利工作人員檢查軌道狀況，這也導致班次延誤約20分鐘。

另外，USGS地球物理學家明森（Sarah Minson）指出，雖然聖拉蒙谷地地震頻仍，但因該區域由多條小型斷層構成，沒有單一大型主斷層，也因此發生強震機會應不大。

延伸閱讀

AI 揪出「無症狀」關鍵病灶 54歲男幸運逃離大腸癌！

傳OpenAI內部不滿輝達晶片效能 去年起尋找替代方案

沒瘦要賠200萬！印太智庫執行長喊：這局不能輸...1個月「暴瘦11kg」