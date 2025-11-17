美航母壓境恐進攻委國？川普稱願給機會：可能與馬杜洛會談

美國跟委內瑞拉的緊張情勢越演越烈，先進航母「福特號」16號抵達加勒比海，美軍在東太平洋再度對運毒船發動攻擊，造成3死，各界憂心美國恐怕真的進攻委內瑞拉，美國陸軍部長也稱已經做好準備，不過總統川普（Donald Trump）表示，願意給委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）一個機會，兩人可能進行會談。

劍指馬杜洛！美福特號航母壓境加勒比海

美國海軍16號宣布，航母「福特號」已經抵達加勒比海，並且跟部署當地的部隊會合，代表委內瑞拉已經遭到10多艘美國海軍艦艇、10架F35戰鬥機以及1.5萬名兵力團團包圍，這也是拉丁美洲數十年來規模最龐大的美軍集結。

美打擊運毒船釀3死 專家曝川普真正目的

川普高舉掃毒大旗，美軍16號再度攻擊運毒船隻釀3死，累積擊殺83人，不過專家指出，航母其實不適合打擊販毒集團，對委內瑞拉總統馬杜洛極限施壓才是主要目的。美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）也表示已經做好準備，軍隊正在重新啟用在巴拿馬的叢林訓練，總統跟戰爭部長的任何要求都能立即動作。

新聞網站《Politoco》引述消人士報導，川普團隊已經開始考慮馬杜洛下台後，要逮捕並送到美國審判或者流放。美軍是否真的會進攻委國，各界高度關注，不過川普16號稱，願意給馬杜洛一個機會，兩人可能對談，但拒絕透露更多細節。

