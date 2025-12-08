美航母打擊群大軍壓境 美委僵持不下

波多黎各的美軍基地V22魚鷹式運輸機、F35戰鬥機、C130力士型運輸機，起降頻繁，美軍還在巴拿馬舉行傷兵後送演習。

美軍部署加勒比海 劍指委內瑞拉

美軍劍指委內瑞拉，在加勒比海部署了幾十年來最龐大的軍力，總計11艘軍艦、1萬5千名官兵，福特號更是全球戰力最強的航空母艦。

美國總統川普暗示，美軍攻擊委內瑞拉已經箭在弦上，而且目標不限於委內瑞拉。

川命委總統下台 馬杜洛反將一軍

路透社報導，川普11月21號打電話給委內瑞拉總統馬杜洛，限他一週內下台流亡海外。馬杜洛則要求川普特赦自己跟親信，解除制裁，並且由副總統羅德里格茲領導臨時政府，並籌備總統選舉。

美關閉委國領空 馬杜洛現身喊話

11月29號深夜川普宣布，委內瑞拉領空全面關閉，形同設置禁航區。

馬杜洛面臨掌權12年來最嚴峻考驗，卻神色自若，還會突襲現場公開活動，向群眾喊話，他沒落跑。

