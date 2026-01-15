美航母打擊群還要一周才抵中東! 伊朗屠殺進行式 示威抗暴民眾死傷慘重

美軍「林肯號(USS Abraham Lincoln CVN-72)」航空母艦。 圖：翻攝「X」@Tanlet

[Newtalk新聞] 據美國電視頻道《NewsNation》當地時間 14 日報導，一名消息人士向該媒體透露，隨著美國與伊朗之間的緊張局勢升級，五角大廈正將一個航母打擊群從南海調往包括中東地區在內的美國中央司令部責任區。

但這對正在遭受哈梅內伊政權屠殺的伊朗抗暴人士來說、顯然緩不濟急。綜合外電報導，伊朗部隊至少已經屠殺了 5 千名伊朗的示威群眾。

報導稱，該航母打擊群的調動預計需要約一周時間。據瞭解，美國中央司令部是美國國防部下屬的一個戰區級聯合作戰司令部，負責範圍包括中東、北非和中亞地區。

伊朗國內的反政府示威遊行規模逐漸提升，越來越多民眾走上街頭，表達對哈梅內伊政權的不滿，當局則透過暴力鎮壓的方式，試圖阻止抗議群眾上街。 圖：翻攝自 @MarioNawfal X 帳號

目前美軍在中東地區只有 3 艘導彈驅逐艦與一艘核潛艇，最多只能對伊朗政權進行導彈攻擊。此外，美軍著名的三角洲部隊也已經部署到伊朗旁邊的伊拉克，有可能對伊朗領導人進行「斬首」任務。

《俄新社》 14 日援引 24 小時飛行雷達網站資料，一架美軍 MQ-4C 無人偵察機近日從美國位於阿聯酋境內的一處美軍基地起飛，飛越波斯灣，沿伊朗邊界飛行，至阿曼灣後折返。另有一架美軍 C-130J「超級大力神」運輸機從卡達起飛。卡達國際媒體辦公室 14 日發表聲明，證實美軍駐紮在卡達烏代德空軍基地部分人員將撤離，並表示相關舉措是為應對「當前地區緊張局勢」。

伊朗軍警使用重型機槍鎮壓抗議民眾。 圖：翻攝自 @xumouren_yt X 帳號

近期，伊朗多地發生抗議活動，其間出現騷亂，造成人員傷亡。連日來，美國總統川普多次威脅軍事干涉伊朗局勢。川普 13 日在社交媒體上發文稱，他已經取消所有與伊朗官員的會談，並聲稱「支援已在路上」。

伊朗方面也在開展外交活動，爭取支持。伊朗常駐聯合國代表團 13 日在社交平台發文說，美方圖謀在伊朗進行「政權更迭」，其慣用手段是通過制裁、威脅、策劃動盪與混亂，為軍事干涉編造藉口。

