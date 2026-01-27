美航空母艦抵中東 伊朗：若攻擊將變區域戰爭

川普先前不斷警告，若伊朗持續殺害示威者，美國不會坐視不管，一度甚至差點下令空襲伊朗。26號川普在與美國新聞媒體的專訪表示，目前局勢「瞬息萬變」，他已派「龐大艦隊」前往當地，但同時也認為德黑蘭當局有意達成協議。美國官員指出內容包含移除伊朗所有濃縮鈾、限制長程飛彈庫存、改變德黑蘭在中東藉代理人擴張勢力的政策。

美國總統川普22日曾說，「我們有一支艦隊，我們有一支規模龐大的艦隊，正往中東那個方向前進，也許我們不會需要動用，我們就看情況吧。」

廣告 廣告

美軍中央司令部當天在社群平台X發文，指擁有5000名兵力，與3艘裝備戰斧巡弋飛彈的神盾驅逐艦組成的，林肯號航空母艦打擊群以及F-15E戰機已經抵達中東，F-35匿蹤戰機、空中加油機和防空系統也都在準備當中。

伊朗德黑蘭廣場立起了巨型看板，描繪美軍航空母艦甲板，散落被炸毀的戰鬥機的景象，並用波斯文和英文引述聖經的一段諺語"若播種的是風，那收成的便是暴風"，警告美國「玩火會自焚」。

外交部發言人以及黎巴嫩真主黨、葉門青年運動相繼警告，一旦美軍對伊朗發動新攻勢，將會演變為區域性戰爭。

伊朗外交部發言人巴加埃表示，「伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊，將密切關注事態的每一個動向和發展，同時他們也將分秒必爭地，加強自身能力建設，以捍衛伊朗的國家主權、國家尊嚴和國家安全。」

在伊朗當局嚴密封鎖下，這一波反政府示威潮的詳情，外界始終難窺全貌。伊朗官方公布的死亡數字是3100人，總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」，26號證實有6126人遇害；聯合國特別調查員指有醫護人員作證，安全部隊突襲醫院，並將傷者強行帶走，並有家屬被要求支付5000至7000美元贖金，才能領回親人遺體的案例。

更多公視新聞網報導

川普稱美航母艦隊駛向伊朗 警告勿發展核能力

赴伊朗旅遊紅色警示 外交部掌握當地5台人平安

伊朗反政府示威逾500死 川普：將軍事介入協助抗議者

