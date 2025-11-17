美航空管理局宣布取消限飛令 數千航班即將恢復正常運作

美國聯邦航空管理局（FAA）宣布結束政府停擺期間實施的限制措施後，美國航班將恢復正常運作。FAA表示，隨著減少航班數量的緊急命令解除，航空公司將從當地時間週一早上6點起恢復正常航班時刻表。

在政府停擺期間，美國聯邦航空管理局曾下令減少40個主要機場的航班，以確保飛行安全。先前有報告指出，空中交通管制員因人力短缺而出現疲勞症狀，甚至有人寧願請病假也不要上班。這些限制措施導致數千個航班被取消，無數航班延誤，嚴重影響了美國航空運輸系統的正常運作。

美國總統川普（Donald John Trump）於週三簽署了一項法案，恢復政府撥款並結束政府停擺，終結了共和黨和民主黨之間長達六週的政治僵局。隨著政府運作恢復正常，航空業也開始逐步走出危機。

根據先前實施的限制措施，航空公司被要求在11月7日前減少4%的航班，在11月10日前減少6%的航班。而如今隨著情況好轉，官員們於週五將限制措施縮減至3%，並指出隨著政府停擺的結束，人員配置水準已有明顯改善。

美國聯邦航空管理局週日發表聲明稱，鑑於近日有報導指出部分航空公司未遵守緊急命令，該機構正在「審查和評估執法選項」。這顯示當局仍將嚴格監督航空業者的合規情況，確保飛行安全不受影響。

根據航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，週日僅有149個航班被取消，相較前一天的315個航班取消數量已明顯減少。隨著限制令的完全解除，預計航班取消情況將進一步改善，旅客出遊將逐漸恢復正常。

