美航空總署急發通知 警告中南美洲潛在軍事活動

記者潘紀加／綜合報導

美國聯邦航空總署（FAA）16日警告，中南美洲部分地區空域存有潛在軍事活動和「全球定位系統」（GPS）干擾風險，呼籲飛越該區域的航班多加留意飛航安全。

「德國之聲」報導，FAA發布飛航公告，示警飛越墨西哥、中美洲、巴拿馬、波哥大（Bogota）、瓜亞基爾（Guayaquil）和馬薩蘭海洋飛行情報區（Mazatlan Oceanic Flight Regions），以及東太平洋空域內特定區域的航班，注意潛在軍事活動與GPS干擾風險，確保飛航安全。這項公告16日生效，將持續60天。

報導說，在美國3日對委內瑞拉發動攻擊、緝捕該國總統馬杜洛後，FAA限制整個加勒比海區域航班，迫使各大航空公司取消數百個航班。不過，墨西哥當局表示，該國境內民用航空公司營運未受影響。

美國「哥倫比亞廣播公司」（CBS News）則指出，對於美國總統川普上週曾暗示計畫動用美軍打擊墨西哥販毒集團，美國務卿盧比歐和墨西哥外交部長戴拉佛恩特（Juan Ramon de la Fuente）15日通話後發表聯合聲明，表示「必須採取更多措施應對共同威脅」；墨西哥總統薛恩鮑姆16日則強調，在美方協助下，該國在打擊販毒集團方面取得「顯著進展」，外界認為其有意藉此維繫美墨合作關係。

FAA警告中南美洲恐有軍事活動與GPS干擾風險，呼籲行經航班注意飛航安全。圖為墨西哥費利佩．安赫萊斯機場（Felipe Angeles Airport）。（達志影像／路透社）