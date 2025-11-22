美航空總署預警 航班飛越委國有風險

隨著音樂節奏扭腰擺臀跳起舞來，委內瑞拉總統馬杜羅21日在首都卡拉卡斯舉行集會上，心情特別好，不光是自己跳舞，也跟第一夫人西西莉亞在台上共舞。

21日的活動是委內瑞拉的學生日，當天在總統府前舉行學生大遊行，大批學生到場參與。馬杜羅也趁勢把活動跟美國近日來的緊張關係掛勾，更直接用英文演說，呼籲跟美國的關係，要和平而不是戰爭。

委內瑞拉總統馬杜羅表示，「美國的學生們聽我說，美國的民眾聽我說，對話，要，和平，要，尊重，要，學生們聽我說，戰爭，戰爭，絕對不要戰爭。」

馬杜羅也呼籲現場的學生們，要跟美國學生建立關係，一起呼籲追求和平。學生也力挺馬杜羅政府，強調委內瑞拉絕對民主，不獨裁。

委內瑞拉學生表示，「我們要證明，他們在社群媒體上說這裡是獨裁政府，都是謊言，我們很好，我們很開心。年輕人很自由，要說甚麼都可以。」

不過，美國聯邦航空總署FAA，同一天預警多家美國航空公司，航班飛越委內瑞拉上空可能面臨潛在危險，並要求航班飛越委國上空，至少要提前72小通報。

通知指出，委內瑞拉境內跟周邊地區的安全局勢日益惡化，軍事活動日益頻繁，這些威脅可能對所有高度的飛機構成風險。

美國從2019年起停飛直航委內瑞拉航班，但部分美國航空公司，仍有南美航班飛越委內瑞拉上空。

自今年（2025）9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋上，對20多艘疑似運毒船發動攻擊，造成80多人死亡。

美軍近期再派遣航母戰鬥群、其他艦艇跟隱形戰機前往相關地區。美方強調此舉是要打擊毒品走私，美國總統川普甚至揚言，不排除派美軍進入委國打擊毒梟。馬杜羅認為，美國最終目的是推翻他的政權。

