美航艦在場助陣！菲律賓正面對峙中國軍艦 南海情勢升溫

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海局勢再升級，在美軍航空母艦打擊群抵達南海之際，菲律賓展現罕見強硬姿態，近期連續在黃岩島(Scarborough Shoal)發動海空巡邏，正面挑戰中國軍艦與海警船的存在。即使面臨解放軍多達40次的廣播警告與戰機跟監，菲方仍堅持執行任務並公開對峙畫面，顯示馬尼拉當局已從被動防守轉向主動施壓。

報導指出，這起對峙發生在21日，菲律賓漁業與水產資源局(BFAR)執行海域感知飛行任務時，記錄到中國海軍052D型飛彈驅逐艦「湛江號」(舷號165)與054A型護衛艦「大理號」(舷號553)在黃岩島附近活動。

廣告 廣告

根據菲律賓海岸防衛隊(PCG)聲明，菲方飛機在任務期間，不僅收到40次來自共軍的無線電警告，還遭到一架中共戰機與一架海軍直升機的近距離跟監。菲方並未因此撤退，反而強烈譴責這是對其主權區域的「非法存在與侵略性干擾」。

菲律賓海岸防衛隊23日派遣「卡布拉號」(BRP Cabra)多功能巡邏艦前往該海域，主動追蹤並鎖定中國海警局的「4305」與「3305」兩艘大型海警船。馬尼拉當局表示，卡布拉號多次向中方船隻發出挑戰，要求其離開菲律賓水域，旨在「防止中國非法存在常態化」。雖然2016年南海仲裁案，裁定黃岩島屬於菲律賓專屬經濟區範圍，但北京拒絕接受該裁決，並持續實質控制該島。

這波強硬行動的時機點極為敏感。報導提到，美國海軍「華盛頓號」(USS George Washington)航艦打擊群近期剛抵達該區域，接替先前的「尼米茲號」(USS Nimitz)，顯示美軍自11月初以來在南海維持了不間斷的航艦部署。

南韓海洋戰略研究所(KIMS)專家布蘭丁(Benjamin Blandin)分析，菲方主動公開追蹤中國船隻，顯示馬尼拉正轉向更強勢的戰略，意圖透過「資訊透明化」來塑造輿論並展現決心；此舉恰逢美軍航艦在場助陣，進一步強化了對北京的嚇阻力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

海龍蛙兵、涼山特勤隊改納特指部麾下 配合濱海作戰也考量「這」因素

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

確保「空軍一號」妥善 空軍斥資2.85億委託華航維護

國軍明年起大買5款48750架無人機有進度！ 軍備局27日辦徵商說明會

