美航艦「福特級」2號艦甘迺迪號海試 預計2027年3月交付

[Newtalk新聞] 未來的美國海軍第二艘「傑拉爾德・R・福特」級核動力航空母艦「約翰・F・甘迺迪號」（CVN-79），近日正式邁出服役前的關鍵一步。最初由 X 上的多個船舶觀察帳號捕捉到動態，隨後獲得亨廷頓英格爾斯工業公司（HII）證實，CVN-79 於 1 月 28 日離開維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠，展開首輪海上試航。

《美國海軍學會新聞網》（USNI News）指出，CVN-79 原計畫於今年 1 月啟動海試，紐波特紐斯造船廠表示，目前該艦交付準備已取得顯著進展。根據美國海軍 2025 財年預算文件，CVN-79 預計將於 2027 年 3 月交付海軍，並於同年 7 月完成全部舾裝作業。

不過，CVN-79 的交付時程已較原訂計畫延後約兩年。美國造船預算文件顯示，延宕主因在於先進阻攔裝置的認證作業，以及先進武器升降機（AWE）系統持續研發所需時間。值得關注的是，隨著「尼米茲號」航空母艦（CVN-68）預計於 2025 年完成最後一次部署並退役，結束長達 50 年的服役生涯，美國海軍屆時將短暫僅剩 10 艘核動力超級航空母艦。

CVN-79 是第二艘以已故美國總統約翰・F・甘迺迪命名的軍艦。首艘同名艦為 CV-67，一艘「小鷹」級常規動力航空母艦，已於 2007 年退役，其船體於 2025 年初運往德州布朗斯維爾拆解，並與姊妹艦「小鷹號」一同出售給國際拆船公司。

2025 年 4 月 16 日，美國海軍部長約翰·費蘭與美國海軍和 HII 紐波特紐斯造船廠的領導層在約翰·F·肯尼迪號（CVN 79）預備役艦艇島前合影。 圖:翻攝自HII

在 CVN-79 之外，紐波特紐斯造船廠目前仍在建造另外兩艘福特級航母，分別為「企業號」（CVN-80）與「多麗絲・米勒號」（CVN-81）。這兩艘航母透過為期兩年的聯合採購計畫下訂，其中 CVN-80 已於 2022 年動工，預計約十年後完成舾裝。外界分析，儘管福特級計畫初期延誤嚴重，CVN-79 與 CVN-80 之間的交付間隔可望縮短至約 3.5 年。

在系統配置方面，「甘迺迪號」將成為首艘搭載 RTX 公司 AN/SPY-6(V)3 雷達陣列的福特級航空母艦。該雷達為「阿利・伯克」級驅逐艦所使用 SPY-6 系列的改良版本，採模組化雷達組件（RMA）設計，可依艦艇噸位與電力需求進行彈性配置，顯著提升空中與飛彈目標探測能力。

此外，CVN-79 亦配備通用原子公司研製的電磁彈射系統（EMALS），全面取代傳統蒸汽彈射，並搭配先進阻攔裝置（AAG）與新型武器升降機系統。不過，這三項關鍵技術過去皆曾出現運作不穩定問題，正是導致「福特號」與「甘迺迪號」服役進度延誤的主要因素。

根據公開資料，CVN-79 全長約 332.9 公尺，滿載排水量接近 10 萬噸，最高航速超過 30 節，可搭載 75 架以上各型艦載機，包括 F/A-18E/F Block III 戰機、E-2D 預警機、EA-18G 電戰機與 MH-60 系列直升機。該艦由兩座貝克特爾 A1B 核反應器提供動力，船員編制約 4,550 人，並配備多層防空與近防武器系統。

