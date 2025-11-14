美若攻委恐有「戰略空窗期」？俄羅斯急運防空系統、中國虎伺觀望

美國海軍最大戰艦「福特號（CVN-78）」航空母艦，11日抵達加勒比海域。 圖：翻攝US NAVY

[Newtalk新聞] 美軍「福特號」核動力航母日前悄然進入加勒比海，引發國際關注美國對委內瑞拉的軍事施壓事件。根據「環球譯視」文章指出，「福特號」與多艘神盾級驅逐艦、大批海軍陸戰隊及數十架艦載機，已加入南方司令部的「強化禁毒行動」，航線一路逼近委內瑞拉近海。而美國政府此舉同步獲得國會背書，美國參議院以 51：49 否決限制對委動武案。

委內瑞拉總統馬杜洛。 圖：翻攝自 騰訊新聞

在壓力升高之下，委內瑞拉總統馬杜洛則於 10 月底向俄羅斯、中國與伊朗緊急求援。「環球譯視」指出，俄羅斯率先回應，向加拉加斯運送「鎧甲-S1」與「山毛櫸-M2E」等多型防空系統，希望彌補委內瑞拉在中短程攔截能力上的不足。俄羅斯研判，委內瑞拉地勢複雜、民兵網絡龐大，若美方由海空兵力直接介入，即便初期行動順利，也可能在陸戰階段陷入長期消耗。

委內瑞拉軍方也開始在國內各處部署俄羅斯「山毛櫸」防空系統。 圖：翻攝自 @DI313_ X 帳號

相較之下，中國的反應保持沈默，作為委內瑞拉最大的貿易夥伴，中國長年吸收委國九成以上的出口石油，對其經濟命脈握有深度影響力。根據「環球譯視」的分析，中國目前選擇靜觀其變，一旦美軍在拉美陷入拉鋸，將自然分散美國在台海與南海的戰略注意力，形同無成本獲得「戰略空窗期」。美國若被拖入衝突之中，兵力調度、外交資源與輿論焦點都將被大幅轉移。

