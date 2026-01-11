美若買下格陵蘭「台灣是海景第一排受惠者」 她揭1原因：遲早都要做

生活中心／林昀萱報導

川普覬覦格陵蘭的稀土與戰略位置，一直想將之收入囊中，甚至考慮不惜動武，引發北約崩潰危機。（圖／翻攝自X平台 @TRUMP_ARMY_）

美國總統川普（Donald Trump）在委內瑞拉軍事行動後盯上格陵蘭，揚言將對格陵蘭採取行動「不論他們願不願意」。當地議會5大黨團當晚發布聯合聲明，拒絕當美國人、要當獨立的格陵蘭人，大力反擊川普的領土野心。對此，財經網美胡采蘋直言，若格陵蘭能被美國買下來「台灣應該是最樂觀其成的海景第一排國家」，並分析關鍵原因。

川普表示美國需要取得格陵蘭，以免中國或俄羅斯佔領該島，並拒絕排除對格陵蘭動武的選項，引發國際關注。對胡采蘋10日在臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」表示，如果格陵蘭能被美國買下來，台灣應該是最樂觀其成的海景第一排國家才對。指出關鍵是北極航道，「如果中國和俄羅斯真的成功將北極航道商業化，商船直接穿過北極運往歐洲、北美，那巴拿馬、蘇伊士、麻六甲這些地方，都是受害搖滾區。」

胡采蘋進一步分析，隨著地球暖化成為現實，北極圈在夏天的融冰期變長，融冰期時可航行的區域比過去大了三成，通過北極圈的船隻比過去多了37%。儘管現在北極航道還非常不成熟，需要破冰船維護航道，只有夏季和春末秋初的一點點時間可航行，周邊的碼頭港口運輸設備也不成熟，然而走北極航道的距離，遠比繞過大半個亞洲、通過蘇伊士運河到歐洲、通過巴拿馬運河到美洲東部近得多，航運用油少得多。

格陵蘭的反川普併吞示威，攝於2025年3月。（圖／翻攝自X平台 @jurgen_nauditt）

她認為，即使只有90天到180天可航行，如果能發展出穩定貿易的可使用性，還是有一定商業價值。「打開北極航道圖看一下就知道，美國只有阿拉斯加在北極圈裡面，如果無法加拿大和格陵蘭都拿下，至少也要有格陵蘭，不然如果中俄通過北極航道聯手進攻加拿大，對美國就是嚴重的軍事威脅。商業發展到一定程度，必然跟隨國家武力的保護，當初不就是東印度公司開啟了整個航海大殖民潮嗎？因此，美國現在就想積極介入北極圈治理問題，無論商業、軍事都必須積極管理，這是美國遲早都要做的事情，遲不如早。」

胡采蘋直言，海權時代崛起後，船運的載貨量完全不是鐵路、公路可比，這些沙漠城市於是嚴重衰退，經濟活動大不如前。「現世的榮華富貴，若不未雨綢繆，都是很容易變成海市蜃樓的，美國能積極應對這個問題，這是美國一直強大的原因。像我們這樣一個在世界經濟中不斷壯大的國家，更應該早做準備，用務實的態度去面對，例如台日友好必然更為有益，因為日本距離北極圈近得多」，她也點出，美國與北歐國家、加拿大一起積極治理這個問題，才是民主聯盟國家之福。

