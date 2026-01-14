美英從卡達基地撤回人員 川普考慮對伊朗採取行動

美國總統川普今天聲稱伊朗沒有處決計劃，而美國正權衡對伊朗政權的各種選項。

美國和英國正從卡達基地撤回部分人員，美國官員說這是一項「預防措施」。而美國總統川普正在考慮，是否對伊朗採取行動。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國和英國正在減少駐卡達烏代德空軍基地的人員數量，同時美國總統川普正考慮，是否對伊朗鎮壓反政府抗議活動採取行動。官員指出，美方部分撤軍是一項「預防措施」，而根據BBC了解，部分英國軍方人員也正撤離。卡達政府發表聲明指出，據報導，美國正在採取的措施是「對當前地區緊張局勢的回應」。英國外交部發言人表示，英國駐德黑蘭大使館已經暫時關閉，將改為遠距辦公。

美國有線電視新聞網CNN報導，川普今天說，伊朗沒有處決計畫，殺戮已經停止，處決已經停止。先前曾有一名被拘留的反政府抗議者受到關注。

CNN報導，在德黑蘭，人們盡可能維持日常生活，上班、探望家人、赴約看病或購買生活必需品。但即使國際長途電話接通，人們也不敢進行超出客套話之外的深入交談，因為他們知道，電話線上可能還有其他人。