美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手

美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。

根據伊朗官媒轉播畫面，在日前因國內動亂身亡的官員葬禮上，群眾高舉一張標語，背景使用2024年川普在賓州巴特勒（Butler）造勢遇刺受傷、被特勤人員護送離開的照片，並配上文字嗆聲：「這一次不會失手（This time it won't miss）」。此舉被視為德黑蘭當局對川普政府的公開挑釁。

伊朗的緊張局勢升溫，情報帳號「Defense Intelligence」指出，美國與英國正從卡達撤離外交與後勤人員。分析認為，這並非例行演習，而是針對伊朗可能採取的軍事報復進行準備，且行動指令據傳直接來自川普。按照過往慣例，當外交與後勤人員先行撤離，往往意味著軍事決策窗口即將關閉，美方已做好隨時出手的準備，以防止人員遭伊朗後續報復波及。

伊朗內部目前面臨嚴峻挑戰。受國際制裁與內部動盪影響，伊朗貨幣里亞爾（Rial）崩跌至歷史新低，通貨膨脹率突破60%，基礎民生物資價格飆漲。原先單純的經濟抗議已轉變為要求政權更迭的政治運動。分析指出，面對內部民眾反抗與外部軍事威脅的雙重壓力，德黑蘭當局可能透過對外衝突來凝聚民族主義情緒。伊朗高層已公開警告，若遭攻擊將對美軍基地及盟友發動報復。

儘管美軍箭在弦上，區域盟友態度卻趨於謹慎。沙烏地阿拉伯官方已向華盛頓發出警告，明確表示不會允許美軍戰機飛越其領空對伊朗實施打擊，顯示波斯灣國家擔憂捲入戰火。另一方面，以色列媒體報導，以國多地已開放防空避難所，應對可能爆發的區域衝突及伊朗的導彈報復。

