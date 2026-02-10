美英澳「紅旗」軍演劍指中國 第5代戰機F-35B首度模擬扮敵殲-35

一架F-35C閃電II戰機2025年12月正準備從航空母艦林肯號的飛行甲板上起飛。（取自美國海軍）



隨著台海與南海緊張升溫，美國軍方與英國、澳洲空軍近日在美國內華達州完成「紅旗軍演」。此次軍演首次讓敵方對手駕駛第5代戰機，明顯是在對應中國殲-20和殲-35所帶來的威脅，並結合空、網路與太空站場情境進行作戰演練，突顯美英澳正為高科技強權衝突，尤其是潛在對中戰爭做準備。

隨著全球緊張局勢加劇，「紅旗演習」（Exercise Red Flag）於1月26日至2月7日在美國內華達州的內利斯空軍基地舉行，匯集美國空軍、美國海軍陸戰隊、美國海軍和國民兵、英國空軍、澳洲空軍來參加這場為期2週的年度軍演，集結近3000人與100多架飛機。

始於1975年的「紅旗軍演」是全世界規模最大且強度最高的空戰軍演之一，借鑒了越戰的教訓，幫助飛行員模擬在高強度戰爭中的前10天作戰任務。而在演訓中，「藍軍」代表盟友與敵方「紅軍」會在白天與夜間等各種情境中對抗，讓飛行員能習得最貼近實戰的經驗，但正因要貼近現實，其訓練形式就得隨著時代與科技變化而產生巨大改變。

將中國殲-35戰機列為假想敵

每日電訊報9日報導，過去飛行員的目標是打擊阿富汗或伊拉克的叛亂分子，但2026年的模擬演練聚焦於與具備「高科技能力」對手的作戰模式。而這次最大的變化就是，敵方對手首次駕駛第5代戰機參演，明顯是在對應中國殲-20和殲-35所帶來的威脅。第5代戰機擁有第4代無法相提並論的卓越匿蹤性和態勢感知能力。

在本次紅旗軍演中，敵方「紅軍」首次駕駛美國海軍陸戰隊的第5代戰機F-35B，也經過調整，以模仿中國殲-35可能表現出的性能。此外，每一項任務也都加入了網路與太空領域的作戰元素，不過官員對具體情境守口如瓶。

若這次演習對假想敵的暗示還不夠明顯，那緊接在這次紅旗軍演後，美英澳3國又舉行「竹鷹軍演」（Operation Bamboo Eagle）作為延續演習，而竹英軍演把演練範圍直接移到東太平洋，參與人數超過1萬人。

中國上週公布一項「太空航母」計畫，該平台可以部署無人戰鬥機，並能從地球大氣層邊緣發射飛彈。這類能力將讓中國取得顯著優勢，包括在台灣以及南海地區，而這些地方都可能成為未來與美國爆發戰爭的場景。

盟軍F-35與颱風戰機聯手出擊

這次軍演的盟軍打擊部隊由美國與澳洲F-35戰機和英國「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon）組成，其任務是先打擊敵方的關鍵基礎設施，接著摧毀雷達與防空系統。

接著輪到英國皇家空軍（Royal Air Force）的「航行者號」（Voyager）登場，這是RAF唯一能進行空對空加油勤務的機種。它緊急升空，在遠離敵軍的空中盤旋，但又得想辦法盡量靠近盟軍，好讓加油機上超過111噸的燃料能讓盟軍飛機持續在空中執行任務，而不用返回基地加油。

2架美國海軍陸戰隊的F-35B「閃電」戰鬥機穿出雲層，滑行到「航行者號」加油機旁，進入加油位置，當戰機吞入70噸燃料時，4架英國「颱風」戰機從下方出現，排隊等待加油。轉瞬之間，美國F-35戰機脫離加油機，加速向右大幅轉彎，潮站區方向飛去。

在加油機的駕駛艙內，溫伍德（Flt Lt Matt Winwood）中尉讓機身保持穩定，而系統操作員韋利（Wellie）則盯著一整排螢幕，觀察正在接近的「颱風」戰機。溫伍德表示，「這裡有一些美軍最頂尖的飛行員來接受對抗訓練，他們是玩真的，這不是簡單模式。」

模擬敵機逼近空中加油遭擊落

然而，空中加油機都是容易被擊落的高價值目標，它們只能徘徊在安全區內為戰機加油。可是在高強度戰爭中，安全區與作戰區域的距離相隔太遠，就會讓戰機的「加油站」變得越遠，進而影響作戰時間。

因此在這架「航行者號」加油機的上方，一架護航戰機正在緊盯航行者號的週邊，好讓它執行加油任務。此時，一架被認為是第5代的F-35B敵機進入了距離「航行者號」僅50英里的「危險區」，也就是加油機必須開始撤離的距離，但隨後被盟軍護航機擊落。

在紅旗演習期間，空軍基地上方的旗幟都會升起勝利隊伍的顏色。而這一天，是盟軍的勝利日。

