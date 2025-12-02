美英達成藥品「零關稅協議」

[AFP via Getty Images]

英國和美國已達成協議，英國輸往美國的所有藥品可享有零關稅待遇。

根據這項協議，英國國民保健署（NHS）將支付更高的藥品費用，以換取美國保證對英國生產的藥品徵收的進口關稅在未來三年內保持零稅率。

這是20多年來NHS藥品採購費用首次面臨上漲。

該協議是在美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）威脅要將品牌藥品進口關稅提高至最高100%之後達成的，而品牌藥品是英國對美出口的主要產品之一。

英國商業與貿易大臣彼得·凱爾（Peter Kyle）表示，該協議「確保英國價值至少50億英鎊的藥品出口每年可以零關稅進入美國，從而保護就業、促進投資，並為英國成為全球生命科學中心鋪平道路。」

根據英國商業與貿易部的數據，在截至9月底的12個月內，英國向美國出口了價值111億英鎊的藥品，佔同期所有商品出口的17.4%。

美國總統特朗普今年早些時候宣布的一系列關稅措施並未涵蓋藥物。

但他多次威脅要提高藥品關稅，理由是美國對海外藥品的依賴程度過高，以及希望增加美國國內的藥品生產。

他還主張，美國消費者實際上是在補貼其他已開發國家的藥品，因為美國支付了高昂的藥價，他因此敦促其他國家支付更高的價格。

根據週一公布的協議條款，英國將把判定新療法「過於昂貴」的價格門檻提高25%。

英國也將增加國民保健署（NHS）在藥品上的總支出，目標是在未來十年內，將支出占國内生產總值（GDP）的比例從0.3%提高到0.6%。

為確保醫療系統不會超支，藥廠必須向NHS返還的金額上限為15%，去年藥廠需要返還的金額超過20%。

作為交換，英國藥品出口在未來三年將受到保障，不會面臨關稅上升。

白宮發言人庫什·德賽（Kush Desai）表示，與英國達成的協議是「邁向確保其他已開發國家最終支付其應盡份額的歷史性一步」。

[Getty Images]

美國的壓力加劇了英國政府與製藥產業之間，關於藥品審批與NHS藥品成本的長期爭議。

英國衛生大臣韋斯·斯特里廷（Wes Streeting）在8月表示，他不會允許製藥公司「敲詐」英國，此前政府與製藥企業就藥品成本的談判破裂。

隨後，科學大臣帕特里克·瓦蘭斯（Patrick Vallance）爵士接受BBC訪問時承認，NHS需要增加藥品支出，因為過去10年藥品支出占其預算的比例持續下降。

NHS的顧問機構「英國國家健康與照顧卓越研究院」（NICE）表示，這些變化可能會使每年核准的藥品數量增加3到5種，目前該機構每年評估約70種藥品，批准率達90%。

目前尚不清楚這將給NHS帶來多少成本，藥品目前約占醫療預算的10%。

但智庫「納菲爾德基金會」（Nuffield Trust）的莎莉·蓋恩斯伯里（Sally Gainsbury）表示，該協議可能導致額外30億英鎊的藥品支出，這在預算緊張的情況下是「壞消息」。

她說：「額外的成本需要由財政部全額承擔。」並補充道，與其將額外資金投入新藥，不如投資在全科醫療服務或解決醫院積壓問題。

英國政府在宣布新協議時表示，英國是全球唯一一個成功爭取到藥品出口零關稅待遇的國家。

歐洲官員此前曾表示，他們相信今夏達成的協議條款已能保障歐洲藥品出口，並將大部分商品的關稅上限設定為15%。

過去18個月裡，由於多家大型製藥公司取消或暫停了在英國的投資，轉而將目光投向美國，英國政府因此面臨壓力。

9月中旬，英國製藥巨頭「葛蘭素史克」（GSK）承諾在未來五年內在美國投資300億美元（220億英鎊）用於研究與製造。

就在「葛蘭素史克」宣布美國投資計劃的前一周，美國製藥公司「默克」（Merck，在歐洲被稱為MSD）宣布取消在英國投資10億英鎊的擴建計劃。

不久之後，「阿斯利康」（AstraZeneca）也宣布暫停在劍橋研究設施的2億英鎊投資。今年7月，阿斯利康表示將在美國投入500億美元用於藥品製造與研發。

英國商會貿易政策主管威廉·貝恩（William Bain）表示，他很高興看到英國官員今年早些時候承諾的美國關稅保護已經落實。

他說：「這項協議是真正的勝利。它將促進出口、推動投資，並提升英國作為世界領先藥品與療法生產與創新基地的競爭力。」

美國製藥公司「百時美施貴寶」（Bristol Myers Squibb）表示，現在預計在未來五年內能在研究、開發與製造等領域投資超過5億美元。

該公司執行長克里斯·博爾納（Chris Boerner）表示：「這項協議是進展的象徵，並創造了一個有利於我們持續在英國存在的環境。」

[Getty Images]

白宮在4月對藥品進口及其對國家安全的影響展開正式調查，邁出了走向關稅的第一步。

9月，特朗普在「真相社交」（Truth Social）發文威脅要將品牌藥品——美國進口藥品中的一小部分——的關稅提高至100%。但白宮並未付諸實施，理由是正在與製造商談判。

在週一宣布協議時，美國衛生部長小羅伯特·甘迺迪（Robert Kennedy Jr）表示，美國人「不應該為自己資助研發的藥品支付全球最高的藥價」。

他在聲明中說：「這項與英國達成的協議加強了全球創新藥品的環境，並為美英製藥貿易帶來了久違的平衡。」