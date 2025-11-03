美莉莎強襲牙買加28死 西部災情慘重

颶風「美莉莎」以破紀錄的威力襲擊牙買加西部，5天後，隨著災情統計陸續傳出，罹難人數已增加了近一倍，至少有28人喪生。沿海受災社區的居民，仍在焦急地等待援助，也不知道何時才能恢復正常生活。

颶風「美莉莎」以前所未有的威力重創牙買加，許多道路被瓦礫堵塞，社區對外交通被切斷，也沒有電力或自來水。牙買加總理 霍尼斯：「許多屋頂被掀翻，建築物被夷為平地，我現在要實地看看電網受損情況，了解電信服務能否盡快恢復。」

倖存者除了哀悼已逝者，還面臨嚴峻的生存考驗，糧食供應也即將告急。養雞場老闆 ：「飢餓即將到來 而且會很嚴重，人們沒有東西吃，因為從蔬菜到糧食，所有作物都被風吹走了。」

西部地區醫院受到重創，政府宣布未來數天內，將設立數家臨時醫院，第一座預定設於災情最嚴重的聖伊麗莎白堂區首府—黑河鎮。美國特遣隊和洛杉磯消防局的救援隊，也已抵達牙買加，協助災後救援。

牙買加交通部長 瓦茲：「明早他們將與牙買加國防軍合作，向牙買加西部所有受災社區，運送物資 進行廣泛分發，我只想再次強調 我們在這裡，我們理解你們的沮喪。」

包括英國在內，許多國家都承諾提供數百萬美元的援助資金和緊急物資，隨著外國援助陸續進入，災區民眾也將踏上漫長的重建之路。

