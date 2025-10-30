美莉莎肆虐加勒比海地區 海地洪災已知25死18失蹤

暴雨過後街道仍舊積水不退，民眾在到處流竄的泥流中寸步難行。美莉莎颶風橫掃加勒比海地區，我國友邦海地雖然不在颶風路徑上，卻也受到外圍環流影響連續降下暴雨，導致南部沿海城鎮小戈阿沃河川潰堤並引發土石流，有許多房子被洪水沖走，估計至少有240棟房屋慘遭摧毀或毀損，還有40多人死亡或下落不明

災民瓜達德說道，「我家有4個孩子，一個才滿月的嬰兒，一個7歲、一個8歲、一個快4歲，4個孩子都沒了。」

美國國家颶風中心稍早就警告，海地的發展程度遠低於鄰國，因此颶風可能帶來災難性的後果，目前證實死亡人數，比首當其衝的牙買加的5人來得高。而美莉莎撲向巴哈馬群島後威力已經減弱為1級颶風，但沿海風雨仍然強勁，當局稍早撤離了1500人，接著颶風將吹向百慕達。