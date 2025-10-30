"美莉莎"重創古巴 14萬人遭洪水圍困

關心颶風釀災，在加勒比海打轉一段時間的美莉莎颶風，最新進展是，它登陸牙買加之後，繼續撲向古巴，在當地造成嚴重破壞。這個美莉莎颶風，有人說它是怪獸級的颶風，CNN形容是今年地表最強的風暴，因為測得的最大風速高達296公里，如果跟颱風比較的話，已經超過強度颱風的上限了，而且它發展的速度也很快，短短3天時間，就從一個熱帶風暴，升級成5級颶風，因此破壞力絕非一般。

一個晚上的狂風作響，古巴第二大城，聖地牙哥，窗戶被震碎、屋頂被掀翻、樹枝被吹斷，颶風美莉莎，同時扯斷電纜與行動通訊網路設備。飯店員工雷納爾多查隆：「昨晚簡直是噩夢 風太大了。」

還有河流氾濫、水庫蓄水量超過容量的7成，洪水急流，古巴的奧爾根、關達那摩等省分，受災嚴重，有的地方水淹到脖子。古巴聖地牙哥居民雅內利斯昆德蘭：「太可怕了 屋頂沒了，廚房也沒了 所有東西都沒了，水都灌進屋裡了。」

醫院、學校無一倖免，古巴總統 狄亞士卡奈 表示，颶風美莉莎嚴重破壞古巴南部沿海後離開，留下幾百個農村，與外界隔絕。BBC報導，古巴實行共產主義，正經歷幾十年來，最嚴重的經濟危機，古巴東部現在必須在洪水淹沒的街道、倒塌的房屋中，艱苦求生。因為當地農作物咖啡豆、木薯，都被破壞殆盡，颶風前，古巴當局疏散大約73萬5千人，災後雖然家園沒了，但人活著，就會有希望。

