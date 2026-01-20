美華盛頓州將開徵劫富稅 稅務專家警告資金和工作機會將「潤」出去

華盛頓州共和黨主席吉姆．沃爾什（Jim Walsh）正積極反對左翼民主黨州長鮑勃．弗格森（Bob Ferguson）提出的「百萬富翁稅」計畫，他警告這項稅制可能影響的範圍遠超過該州富裕階層居民。



這項百萬富翁稅提案是在去年12月底提出的，當時弗格森宣布支持對年收入超過100萬美元的居民課徵9.9%的所得稅，這項稅制將在2026年立法會議前推動。它並不涵蓋那些僅因房屋價值等淨資產達到該金額的人士。



稅務基金會分析，最高稅率將成為全美最高



弗格森辦公室發出的提案指出，該州稅制在全國公平與平等排名倒數第二。州長表示，年收入位居底層20%的家庭需繳稅占總收入13.8%，而頂層1%的家庭僅需繳稅佔收入4.1%。弗格森目前正推動該州重新平衡這項不公平稅制，並將資金回饋給那些深受生活負擔危機（包括通膨影響）打擊的工作家庭和小企業主，同時降低他們的稅負。

根據福克斯13台西雅圖分台報導，沃爾什主張，該州最高法院法官可能裁定僅針對特定群體課徵所得稅違憲。他表示，此舉將為民主黨對所有人實施所得稅鋪平道路。

弗格森已表示，他不會降低稅徵門檻，對年收入低於100萬美元的人士課稅。

稅務基金會的一項分析發現，這項提案稅率對西雅圖的工資收入以及限制性股票單位（RSU）兌現，將使最高稅率超過18%，成為全美最高水準。該組織指出，很少人有超過100萬美元的薪資收入，這類高收入多來自資本利得、股息收入、轉移事業收入以及RSU兌現。

將使工作機會與經濟前景流向他州



稅務基金會還表示，這項稅制將對小企業主以及領取RSU作為補償的科技工作者造成最大衝擊。根據小型企業管理局以及華盛頓州商務廳數據，該州擁有69萬5695家小企業，以及近36萬個科技相關工作職位。

稅務基金會資深研究員賈瑞德．瓦爾察克（Jared Walczak）寫道：「如此激進的稅制將對華盛頓州經濟造成實質損害，導致工作機會與經濟前景流向他州。特別是對該州科技產業的部分領域，這些產業已面臨異常高額的營業稅，這項9.9%的所得稅可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草，促使後續擴張轉移至其他州，甚至帶走現有工作職位。」

弗格森主張，這項稅收應投入增加K-12教育經費，以提升華盛頓州學生獲得世界級教育的機會，並免除銷售稅於必需個人衛生用品，例如洗髮精、除臭劑以及牙膏；必需嬰兒用品，例如尿布、濕巾以及嬰兒配方奶；或是必需且價格合理的衣物項目。



