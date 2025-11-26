美華盛頓特區爆發槍擊 2國民兵重傷

記者丘學陞／綜合報導

美國「有線電視新聞網」27日報導，美國首府華盛頓特區爆發槍擊案，一名阿富汗籍嫌犯開槍射擊在巡邏中的國民兵，造成2員重傷，該名槍手隨後則遭逮捕，美國總統川普則發聲譴責，稱攻擊為恐怖主義行徑且「令人髮指」。

報導指出，西維吉尼亞州陸軍國民兵的2名官兵，在巡邏華府期間遭疑似鎖定國民兵的嫌犯伏擊，且目前情況仍然危急，所幸當時其同僚迅速反應，立即上前制伏才未讓傷害擴大，而隨後槍手身分也被證實係透過專案入境美國的阿富汗籍人士，更讓川普直指當地治安狀況仍然不穩，且移民問題嚴重影響美國國家安全，揚言採取更加激進的管制措施。

報導分析，該名槍手係透過美國先前的「盟友歡迎行動」（Operation Allies Welcome）入境，該行動主要用於庇護曾協助美方人士及其親屬。但如今槍擊案的發生除凸顯其安全隱患外，除讓美國當局無限期停止受理來自阿富汗的移民申請外，川普也聲稱將驅逐所有對美國無益的外籍人士，並增派500名國民兵進駐華府，強化維安能量。

西維吉尼亞州國民兵在巡邏華府期間遭遇槍擊，現場拉起封鎖線並增派人力警戒。（達志影像／美聯社）