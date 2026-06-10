美華裔市長王愛琳認當中國代理人《紐時》回顧神秘崛起過程

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美國南加州阿凱迪亞市（Arcadia）市長王愛琳（Eileen Wang）在5月29日出庭時，當庭向聯邦法院認罪，坦承自己擔任中國政府代理人身分，依法可能將面臨最高10年刑期，而她也已宣布辭去市長職務。

《紐約時報》9日以「神秘的中國宣傳機器」（China’s Mysterious Propaganda Machine）為題，對王愛琳在加州政壇的崛起過程進行完整回顧。

該報導指出，王愛琳1969年出生於中國四川成都，父母皆為醫師。她在1995年移民美國，且為了讓2名幼子能接受名校教育，因此選擇定居於南加州的富裕郊區阿凱迪亞，成為當地自2000年代起大量中國移民潮的其中一員。

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移民初期，王愛琳曾與前夫亨利（Henry Wang）在阿凱迪亞經營補習班，其後自行創立房地產與咖啡館業務，並活躍於當地商會及扶輪社等組織。她從50多歲起開始投身政壇，2022年當選當地市議員，並於2026年輪值出任市長，成為當地代表性的華裔政治人物。

而在當選市議員之前，王愛琳便已積極推動美中關係，並公開支持北京的核心統一目標，也就是將台灣納入中國版圖。她在2018年創立美國西南商會典禮的演講即提及，會致力推動中國「偉大復興」及祖國「和平統一」理念。

根據王愛琳認罪協議內容，她還曾在2020年底到至少2022年期間，與名為孫耀寧（Mike Sun）的男子共同經營《美國新聞中心》（U.S. News Center）網站，並依照中國政府指示，透過該網站散播親北京宣傳內容，例如為中國鎮壓維吾爾人的行為進行辯護等。

王愛琳曾多次將孫耀寧的身分描述為男友或未婚夫，競選市議員期間，孫耀寧也擔任她的財務主管。根據法庭文件，孫耀寧則在向中國官員提交的報告中，將王愛琳形容為一顆「政壇新星」，並稱她與更高層級的美國政治人物有所往來。

不過在2024年12月孫耀寧遭美國聯邦檢察官指控擔任中國代理人後，王愛琳即試圖否認與孫耀寧的關係，她在去年9月的一場市政會議中宣稱，孫耀寧從來不是她的未婚夫，且現在已是「前男友」身分。孫耀寧則已在今年2月遭美國法院判刑4年。

《紐時》報導也提及王愛琳曾在早期競選文件中註冊為共和黨身分，後來才轉為民主黨人。她曾對《洛杉磯時報》表示，轉換黨籍是為了能更好地與其當地選民立場保持一致，而民主黨形象有助於吸納當地大量亞裔移民選票。

王愛琳的律師辯稱，王愛琳的行為並非「本質上邪惡的行為」，不等同於從事間諜活動，且大部分都發生在當選市議員與擔任市長之前。王愛琳則自述「愛上了不該愛的人」，因此她更像是傀儡而非主謀。

《紐時》引述中國政治觀察人士指出，王愛琳案反映北京近年來試圖影響美國地方政治與華人社群的努力，類似案例也曾出現在紐約與舊金山等地。