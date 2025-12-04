美華銀行公會年度慶典 政商菁英出席

美華銀行公會於3日（周三）在聖蓋博市舉辦年度慶典。（記者王若然／攝影）

美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers，NACAB）3日在聖蓋博市舉辦年度慶典。本次活動吸引來自南加州地區近30家會員銀行的代表、政商領袖和專業人士，約230人共襄盛舉。與會人士共同慶祝美華銀行公會在過去的一年裡所取得的成就，並見證美華銀行公會新一屆理事會誕生。

洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）應邀出席年度慶典，並作簡短發言，她對此年度盛事表示祝賀，並感謝該公會在幫助華裔融入美國主流經濟方面，所作出的不懈努力。她為美華銀行公會以及新一任會長、理事頒發賀狀。

2025年，美華銀行公會為會員們舉辦各種專業活動，包括年度金融論壇、銀行和金融教育網絡研討會及會員交流會，深入探討經濟趨勢、銀行法規更新以及金融欺詐預防等，為會員及社區提供許多有價值的資訊和幫助。

新會長、皇家商業銀行行政副主席及COO範耿毓表示，感謝歷任會長和理事付出，並展望未來目標，包括提升會員專業知識、吸引年輕銀行家加入，以及加強與社區的互動合作。範耿毓指出，公會將繼續為會員提供高品質的學習機會和行業資訊，並致力成為華資銀行間交流的橋樑。透過合作與創新，有信心迎接未來挑戰，為銀行業、會員及社區創造更多價值。

李興華珠寶集團董事長兼CEO李兆佳作為主講嘉賓，在會中演說。李兆佳是知名企業家、投資人、慈善家，也是全球最具影響力的法拉利收藏家之一。李兆佳在演講中強調：「合作與創新，是我們共同的優勢。如果我們攜手並進，就能化挑戰為機遇，實現雙贏，並變得更強、更有韌性。」

美華銀行公會新一屆（38屆）理事會人員包括：主席Andrew Pan、Charles Hsieh、Sandy Ho、Marina Wang、Jack Sun、 Amy Chen、Edythe Repoff、Chun Ye、Peng Li。

國會議員趙美心以及加州財務長馬世雲均通過視頻送祝福，肯定美華銀行公會對社區和銀行業做出的貢獻。

