美菲南海MCA聯合巡航 確保印太地區自由開放

記者施欣妤／綜合報導

美國與菲律賓16日，在南海舉行代號「海事合作活動」（MCA）聯合巡航，展現美菲盟邦持續提升協同能力與作業互通性；而距離上次美菲聯合巡航僅隔不到1週，加上中共海警船日前在南海水域向菲漁船噴射強力水柱，也讓此次行動備受關注。

菲律賓武裝部隊聲明指出，這是美菲第10次聯合海事巡航，菲軍派出「米格爾．馬爾瓦爾號」（FFG 6）巡防艦、3架A-29攻擊機、3架FA-50戰機等，與美國海軍「錢斯勒斯維爾號」（CG 62）神盾巡洋艦、1架MH-60R直升機與1架P-8A巡邏機，在南海水域舉行演訓。聲明並強調，美菲藉此展現對飛航自由的堅定支持，同時提升區域海上安全、穩定，與確保自由開放的印太地區。

廣告 廣告

此外，菲律賓國防部長鐵歐多洛，16日對日前中共海警船在南海向菲國漁船噴射強力水柱等行為，表達強烈譴責，直言「動用強力水柱、具攻擊性的操作及割斷錨繩導致菲律賓平民受傷，完全違反所有國家確保人命安全的責任」。

中共海警船12日在仙賓暗沙附近，向約20艘菲國小型漁船噴射強力水柱，造成3名漁民受傷、數艘漁船受損。

美菲時隔不到1週，再度舉行聯合巡航行動。圖為美菲10日舉行的第9次MCA。（取自美海軍網站）