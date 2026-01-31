美菲巡航後…解放軍黃岩島戰備警巡 官媒：轟6K穿越菲軍演區域

中菲持續在南海具有主權爭議的黃岩島（我稱民主礁，Scarborough Shoal）發生摩擦。解放軍宣布今（31）日組織兵力在「黃岩島領海領空」進行戰備警巡。大陸官媒強調，轟-6K轟炸機穿越菲方劃設的軍事演習區，展現出中方對黃岩島的實際管轄。

轟-6K在黃岩島執行 戰備警巡示意圖。 （圖／翻攝微博@玉淵譚天）

解放軍南部戰區今日以中英文發布消息稱，1月31日，南部戰區組織海空兵力位「中國黃岩島領海領空」及周邊海空域展開戰備警巡。

南部戰區稱，「黃岩島是中國固有領土」。1月份以來，戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島「領海」周邊海空域巡邏警戒，堅決回擊「域內個別國家」侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

根據大陸海事局網站，廣東海事局昨日發布航行警告指，1月31日下午4時至2月1日上午4時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。

大陸官媒《央視》旗下的新媒體「玉淵譚天」稱，從南部戰區內部人士處獲得的示意圖顯示，轟-6K轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。

「玉淵譚天」又指出，公開資訊顯示，近日菲律賓劃設軍事演習區，「將我國黃岩島納入管控範圍，覆蓋了我們的領海、領空，嚴重侵犯了中方的領土主權和海洋權益，完全是非法行為」。

「玉淵譚天」聲稱，南部戰區組織軍機穿越菲劃設區域，體現了中方對黃岩島領海領空的實際管轄，菲方劃設演習區域「非法無效」。

菲律賓武裝部隊（AFP）與美國印太司令部（USINDOPACOM）本月25日至26日才在黃岩島海域，完成今年首次「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。菲軍方表示，本次聯合巡航凸顯菲美聯盟長久夥伴關係，並再度確認雙方共同承諾，即強化海上安全、提升協同作戰能力，與在印太維護以法治為基礎的國際秩序。

