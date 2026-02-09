美菲空軍聯演 驗證戰時指管作業

記者賴名倫／綜合報導

菲律賓空軍8日表示，美菲同盟於2至6日間出動B-52H轟炸機與FA-50PH戰機，在呂宋海峽及西菲律賓海空域，舉行「雙邊轟炸機空中巡邏與實彈投放」聯演，藉由驗證作戰協調、指管作業流程，提升雙方作業互通性與空地協同防衛戰力。

前管官協調管制 CAS實彈投放演習

本次演習由美國太平洋空軍與菲律賓空軍擔綱，首先於2日出動美軍B-52H轟炸機與擔任護航的菲軍FA-50PH戰機，而美軍太平洋特戰指揮部（SOCPAC）與太平洋陸戰隊（MARFORPAC）則派遣前進空中管制官（Combat Air Controllers，以下簡稱前管官）提供協調管制，在呂宋島中部的拉賓納（Ernesto Rabina）空軍基地， 舉行「空中密接支援」（CAS）實彈投放演習；機隊接著於4日移師西菲律賓海地區，執行空中協同、指管整合等多項作戰演訓，最後則於6日前進西菲律賓海至呂宋海峽之間廣大空域，執行聯合轟炸機空中巡邏，藉此展現優勢打擊戰力、模擬應對潛在威脅。

菲律賓空軍表示，這項聯演想定逼真訓練情境，並由雙方官兵合作執行任務規劃、跨國協調與實際操作，進而提升作業互通性與多領域作戰能力，為強化菲國武裝部隊維護主權領土能力做出具體貢獻。

美菲同盟日前出動B-52H轟炸機（左1）與FA-50PH戰機，在呂宋海峽與西菲律賓海執行聯演，驗證跨國協同防衛戰力。（取自菲律賓空軍臉書）

美軍前進空中管制員（左）在演訓中協助菲軍官兵以無線電下達指令，引導戰機執行實彈投放課目。（取自菲律賓空軍臉書專頁）