美菲考察呂宋基地作戰準備 直接影響到應對台灣突發事件的能力

美國與菲律賓軍方聯合考察馬哈陶前線作戰基地 圖：翻攝自北呂宋司令部（NOLCOM）的臉書

[Newtalk新聞] 菲律賓和美國軍官上週前往位於呂宋海峽馬尼拉最新基地的軍事設施進行了考察，以評估兩國在菲律賓北部靠近台灣的領土上進行聯合防禦行動的可能性。

美國國防媒體《海軍新聞》（Naval News）報導，北呂宋司令部（NOLCOM）司令率領一支由菲美兩國軍官組成的聯合代表團，其中包括美國駐菲律賓空軍武官，對位於巴丹群島巴丹島的馬哈陶（Mahatao）前線作戰基地進行了全面的實地考察。

根據北呂宋司令部發布的消息，聯合考察小組「評估了該基地的作戰地形、基礎設施狀況以及戰略可行性，以支援未來的聯合和互通防禦行動」。

報導指出，菲律賓武裝部隊在8月份的啟用儀式上將該基地描述為「領土防禦、海上態勢感知以及人道援助和災害應變行動的平台」。

根據已公佈的照片和衛星照片分析馬哈陶前線作戰基地，該基地設施可支援在巴丹群島增派兵力。目前，巴丹群島駐紮少量菲律賓安全部隊、海岸防衛隊和海軍陸戰隊部隊，以及可進一步提升島上海上態勢感知能力的指揮控制設施。

附近的船塢也可用於部署無人水面艦艇和海軍陸戰隊巡邏艇，類似菲律賓海軍目前在南海使用的船隻。

報導指出，馬哈陶基地位於台灣以南120英里處，位於呂宋海峽，是馬尼拉迄今在巴丹群島省最大的國防投資項目之一。自2022年向該地區部署海軍陸戰隊旅以來，菲律賓增加了兵力部署、軍事演習以及美國對該戰略島鏈的准入。

這些國防活動的增加正值小馬可仕政府對菲律賓可能捲入中國入侵台灣表示擔憂之際，馬尼拉當局指出衝突可能蔓延至呂宋島北部，並可能導致菲律賓公民從台灣撤離。今年4月，菲律賓軍方總司令布勞納將軍（Romeo Brawner）指示海軍司令部做好應對中國可能入侵台灣的行動準備。

今年稍早，美國海軍陸戰隊反艦飛彈在「肩並肩2025」聯合軍演期間降落在巴丹島，這是美國首次在呂宋海峽展示海上打擊能力。這些美國反艦飛彈部署在巴丹島以及巴丹群島的其他島嶼上，可以威脅從台灣南端到呂宋島北部沿線經過島鏈的船隻。

先前的防務演習也包括向巴丹群島空運部隊和部署高機動性火箭系統。

儘管華府和馬尼拉強調這些演習的重點是保衛菲律賓領土和水域，但巴丹群島防禦態勢的加強可能會使北京針對台北的任何軍事行動複雜化。

路透社最近的一篇報導強調了菲律賓國防領導層對一旦發生海峽衝突，中國可能對該國北部領土採取行動的擔憂。菲律賓前武裝部隊總參謀長聲稱，「如果不控制菲律賓北部，入侵台灣幾乎是不可能的。」

「台灣安全觀察」（Taiwan Security Monitor）研究員奧康（Jaime Ocon）向《海軍新聞》解釋說，由於中國人民解放軍海軍嚴重依賴呂宋海峽的巴士海峽向西太平洋投射力量，任何可能封鎖該水域的軍事集結都將嚴重阻礙中國的計劃。

奧康說：「如果美國擴大在此地的軍事存在，例如建造更多港口和跑道，這將極大地增加中國在台灣地區開展應急行動的難度。當然，使用這些基地還有其他政治考量，但我們非常確定的是，封鎖這條水道對中國的反介入/區域拒止（A2/AD）戰略至關重要。」 「他們不希望美國擁有應對能力，並希望封鎖這個入口。」

奧康強調，美國加強在該地區的軍事活動可能會促進情報、監視和偵察行動的改進，進而有利於聯合反艦和遠程打擊能力的作戰部署。

菲律賓海軍陸戰隊計劃將其三套布拉莫斯岸基反艦飛彈系統之一部署在北呂宋司令部的作戰區域內。同時，華盛頓在多次演習中加大了在菲律賓部署遠程精確打擊系統的力度。

奧康說：「我認為，就目前而言，這直接影響到應對台灣突發事件的能力，因為它向北京表明美國正在不斷加強前沿部署，持續發出任何攻擊都將引發更大規模聯軍反應的信號，從而加劇了中國的政治和軍事不確定性。」

