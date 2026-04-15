美菲肩並肩軍演20日展開 展現美軍對亞洲盟友承諾

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一位美國軍官14日表示，超過1萬7千名美國與菲律賓軍人，將參與在菲律賓舉行的年度最大規模聯合軍演之一，這凸顯了美國儘管深陷中東戰事，仍堅定致力於對亞洲的承諾。

在這場將於4月20日至5月8日舉辦、名為「肩並肩」(Balikatan)的聯合軍演期間，日本軍隊將在菲律賓西北部、面向具爭議性的南海(South China Sea)海域進行發射飛彈擊沉船隻的演習。菲國軍官表示，日本防衛大臣已受邀觀摩這場實彈演習。

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菲國軍方表示，美菲兩國作為長期的條約盟友，這場大規模的聯合軍演今年將擴大到納入其他友軍，包括來自日本、法國和加拿大的軍隊，這些國家都與馬尼拉簽署了部隊互訪協定。

美軍一名發言人布恩上校(Col. Robert Bunn)在記者會上被問及，中東戰事仍在持續，美軍想透過這場大規模的「肩並肩」聯合軍演傳達何種訊息時，他表示：「我們的訊息就是，我們致力於對我們盟友和區域安全的承諾。」

布恩並未立即透露參加這次軍演的美軍人數。去年，約9千名美軍人員參加了「肩並肩」演習。

布恩在回答有關模擬作戰行動類型的問題時表示：「應對無人機的防禦是這次演習的重要組成部分。」

中國一直反對在該地區的聯合軍演，尤其是涉及美軍的演習，包括在有爭議的南海及其附近海域。北京聲稱對南海幾乎擁有全部的主權。

菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和台灣也對這片海域提出主權聲索，這裡是重要的全球貿易航道。不過近年來，中菲兩國軍隊之間的領土爭端尤其頻繁。

菲律賓軍方表示，這次軍演不針對任何國家，但承認與美國的軍演和安全同盟，將有助於菲律賓捍衛在爭議海域的國家利益。

去年，美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)訪問馬尼拉時，向菲律賓官員重申保證，表示川普政府將與盟友合作，加強對全球威脅的威懾，包括中國在南海的侵略行為。

赫格塞斯告訴菲律賓總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)：「朋友必須肩並肩站在一起，共同遏制衝突，確保航行自由，無論你們稱之為南海還是西菲律賓海(West Philippine Sea)。」