美薩凡納港前10月貨櫃量 較去年同期成長4％

根據英國航運相關網站引述，美國喬治亞州薩凡納港（Port of Savannah）自今年一月至十月底，貨櫃量累計達四百八十萬TEU，較去年同期成長約四％。儘管十月份月裝卸量較去年下降八點四％，但累計數字顯示該港口上揚趨勢仍持續。

喬治亞港務局（Georgia Ports Authority）總裁兼執行長林奇（Griff Lynch）表示，全球經濟環境仍對貿易流動造成壓力，該局已受到貿易回落影響。展望未來，他期待更多貿易協議促成，以期市場在新年度反彈。

薩凡納港今年十月份貨櫃量為四十五萬二千九百三十四TEU，與去年同期相比下降八點四％。儘管單月出現回落，但年初至今累計量仍顯示港口營運保持成長。

儘管前十月貨櫃量成長，但薩凡納港對後續仍持謹慎態度。林奇指出，全球貿易協議進展與航運市場需求仍充滿變數，出口商布局、航運供應鏈調整及關稅政策皆可能影響未來走勢。

薩凡納港此次數據反映出該港在美東︱美南美轉運中的戰略位置，及內陸鐵路轉運設施強化所帶來競爭優勢。但在全球經貿環境仍面臨不確定性背景下，港口將持續強化基礎設施、改善作業流程，並與物流夥伴合作，以維持穩健營運，並迎接未來貨運變局。