美薩凡納港增設超大型貨櫃船碼頭

根據英國航運相關網站引述，美國薩凡納港（Port of Virginia）持續進行現代化與擴建工程，近期正式投入新增碼頭容量，可同時安全停靠超大型貨櫃船（ULCV），進一步提升港口營運效率。

今（二○二六）年一月下旬港口在諾福克國際碼頭（Norfolk International Terminals, NIT）啟用四台全電動、蘇伊士級（Suezclass）岸吊，這使諾福克國際碼頭現有四個ULCV泊位可同時作業。到目前為止，薩凡納港擁有二十九台可服務大西洋航線最大貨櫃船的深水岸吊。

薩凡納港執行長麥考伊（Sarah J. McCoy）表示，這類基礎建設投資，讓海運公司與貨主瞭解，他們在薩凡納港貨量能持續成長。他們泊位能力不斷提升，目前已具備四個ULCV泊位，並快速邁向可同時容納五艘超大型貨櫃船的目標。

麥考伊指出，港口充分準備好滿足大型貨櫃船作業需求，包括泊位、貨場、卡車閘口、鐵路裝卸碼頭及航道等各項設施。他表示，港口的各項建設都是為了未來船舶尺寸與貨量成長趨勢，並確保各項設施隨時可滿足作業需求。

新增ULCV泊位計畫，正好與薩凡納港商業航道及諾福克港（Norfolk Harbor）加深至五十五英呎的工程同步進行，屆時將成為美國東岸最深港口。五十五英呎深水航道工程預計本月底前完成，第五個ULCV泊位將於二○二七年啟用。

麥考伊表示，他們的航道寬度足以容納雙向ULCV通行，深水工程也進入最後階段。本月底五十五英呎深水航道啟用後，多艘滿載ULCV可順利進港，不再受限於水深、上方障礙、泊位容量或航道擁擠問題。

薩凡納港持續碼頭擴建與航道加深，展現港口對超大型貨櫃船未來需求的前瞻部署，將進一步鞏固該港在大西洋航線的競爭優勢。