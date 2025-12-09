美薩凡納港：越南躍升成長最快貿易夥伴

根據英國航運相關網站引述，美國薩凡納港（Savan-nah）表示，越南已成為該港成長速度最快的貿易夥伴，顯示東南亞製造能力與物流基礎建設迅速提升，正持續帶動雙邊貨運量攀升。

正值全球供應鏈調整及最新關稅政策變動之際，薩凡納港與越南間貨櫃運量在過去五年大增三十八％，增加十萬四千TEU，於二○二五財政年度達到三十七萬九千TEU。

喬治亞港務局（Georgia Ports Authority）總裁暨首席執行長Griff Lynch表示，越南憑藉其戰略位置與友善的投資政策，物流市場正快速擴張。

美國與越南近期已達成關稅新協議，將彼此進口貨品關稅下調至二成，部分商品甚至可望降至零關稅，預計將大幅提升美國出口商進入越南市場的便利性。

目前雙邊貿易量雙向成長，美國主要自薩凡納出口森林產品、食品、棉花、五金、樹脂與零售消費品至越南，並自越南進口成衣、鞋類、家具、電子產品及機械等貨品。薩凡納港目前共有九條直航越南的海運服務，平均航程為三十三天。

今年十一月由馬士基（Maersk）與赫伯羅德（Hapag-Lloyd）合作的「Gemini」營運模式，已將薩凡納港確立為其自越南海防港（Port of Haiphong）出發之TP11／US1航線抵達美國東岸的首靠港。新航線更納入寧波、上海、拉薩羅卡德納斯、薩凡納、查爾斯頓、紐約及新加坡等港口，並宣告自海防港至薩凡納港僅需三十九天。

越南在全球貿易中的重要性持續提升，二○二四年美越雙邊貿易總額約一千三百五十億美元，使美國成為越南第二大貿易夥伴，越南也成為全球電子製造重鎮，三星（Samsung）至今已在當地投資超過二十三億美元，其越南廠區生產全球逾半數的三星智慧型手機。

資料顯示，薩凡納港基礎建設也正同步強化，該港每週處理三十五艘船舶進出、四十二班雙層貨運列車及每日一萬四千輛貨櫃車作業。

喬治亞港務局規劃在未來十年自籌四十五億美元，新增五席大型船舶泊位，以因應不斷成長的全球貿易需求。