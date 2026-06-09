美螺旋蠅蛆感染擴大已5例 牛隻、小狗遭寄生
美國農業部長羅林斯表示，「今天幾個小時前，我們又在德州吉列斯皮郡的一隻山羊身上，確認了一例新增病例。」
美國德州南部已有3頭小牛、1頭小羊，另外還有1隻住在新墨西哥州的小狗遭到螺旋蠅蛆寄生，引發牧場主人，尤其養牛戶的恐慌。美國農業部與德州政府8日召開記者會，背後大大的海報寫著「對螺旋蠅開戰 」，宣誓滅蠅決心。
美國德州州長艾波特指出，「有戶外接觸史的貓、狗等寵物，身上有未處理傷口的，也需要密切監控，如果能迅速採取行動，這是完全可以治癒的病症。」
新世界螺旋蠅是一種嚴重的害蟲，它會在溫血動物的開放性傷口或黏膜上產卵，孵化後的幼蟲蛆專啃食宿主的血肉維生，被俗稱為「食肉蛆」，若未及時治療可能導致動物死亡，極少數情況下人類也會感染。早在1966年美國就已經宣布成功根除新世界螺旋蠅，只有2016年在佛州鹿群間短暫爆發。這回美國又出現捲土重來的跡象，使農業部門高度警戒。
美國新世界螺旋蠅防疫高級顧問貝林格回應，「我的簡單目標就是獲取更多的不孕蠅。」
美國新世界螺旋蠅管理局局長指出，「目前的初步計劃是第一階段，在明（2027）年11月完成摩爾空軍基地，屆時我們每週將能產出約1億隻不孕蠅。」
其實早在2024年底墨西哥就已經發現螺旋蠅，今（2026）年2月起德州開始在南部投放不孕的雄蠅，讓它去跟野外的雌蠅交配，會這麼做根據的就是美國過去的經驗，但現在看來成效並不大。
值得注意的是，這種喜好25℃以上溫暖潮濕環境的寄生蟲只會寄生在活牛等活畜身上，並不會對肉類或水果有影響，即使感染了，美國也已經有十幾種政府批准的藥物可用來治療。但連續的確診也促使德州宣布進入災難狀態，去年從美國進口55萬頭牛隻的加拿大也宣布防堵措施，暫時禁止過去21天內曾待在德州的家畜入境。
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