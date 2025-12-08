美術比賽畫「海龜」被認抄襲！校長老師怒不公 教育局回應了

全國學生美術比賽一名國中生因作品中的「海龜」圖像被高雄市教育局認定為「抄襲」而遭取消參賽資格。（圖／翻攝爆料公社公開版）

全國學生美術比賽剛落幕，卻有老師po文指控，學生參加高雄市初賽時，參賽作品被教育局以「抄襲」為理由取消資格，老師不滿，控訴其他得獎作品與其他名畫「相似度更高」，高雄市教育局回應，絕不姑息不符合比賽的作品，被檢舉的其他作品也依程序審議中。

一幅描繪無尾熊、北極熊、海鷗和海龜被困在透明瓶子裡的作品，意在凸顯動物棲息地被侷限的意象，卻在10月初的美術比賽初賽中因「抄襲」疑慮而被取消資格。當事國中校長表示，學校收到取消參賽資格的公文時感到非常驚訝，老師們認為孩子可能受到委屈，因此希望教育局能再次審視這件作品。

指導老師在社群媒體發文表達不滿，質疑「美術比賽有沒有抄襲，高雄市教育局說了算」。老師強調，學生是自己發想創作，雖然上網找了動物照片作為參考，但從編輯到排版都是學生親自完成。然而，教育局仍認定作品中的「海龜」圖像與網路上的圖片相似度過高，不僅學生面臨禁賽，指導老師還可能被記過處分。

指導老師進一步搜尋了其他得獎作品，發現多件作品疑似也有抄襲問題。（圖／翻攝爆料公社公開版）

當事國中校長後來表示，教育局副局長已親自到學校說明，教育局也再次進行評審，學校需要尊重評審結果。然而，這並未平息爭議。指導老師進一步搜尋了其他得獎作品，發現多件作品疑似也有抄襲問題：高中職組版畫第一名與2019年大墩美展得獎作品雷同，國中組平面設計類第一名與日本知名浮世繪作品相當相似，還有一件西畫類第三名的作品與廟會攝影構圖非常接近。

高雄市教育局主任秘書歐素雯回應，其他被檢舉的案件均依既定程序受理與審議中。教育局也強調，臨摹、抄襲等行為都不符合參賽規則，對於受理的檢舉案件將會進行嚴謹的審議程序，以維護比賽的公平性。

