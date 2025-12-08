美術賽得獎者構圖、主題全雷同 不算抄襲引爭議

學生參加高雄市美術比賽的作品，遭教育局判定抄襲。（圖／爆料公社）





抄襲？一名老師發文，說學生參加高雄市美術比賽的作品，因為遭教育局判定抄襲，不僅遭取消資格，指導老師更遭記過處分，但這名老師上網一查，發現歷屆得獎作品高達6張有抄襲網路作家，以及其他繪師作品的疑慮，構圖、畫中內容幾乎都一模一樣，怒轟有沒有抄襲，是不是只有教育局說得算？

對此，教育局回應，作品都是專家評選過，維持原判。

世界名畫神奈川衝浪裏，海裡面全是垃圾，右邊是網路作家的二創，左邊是高雄市美術比賽得獎者，兩張畫作除了色調不同，其他幾乎都相同。

左右比一比，相似度極高。（圖／爆料公社）

基隆蹦火仔用畫作呈現，兩張構圖一模一樣，也是色調不同，這難道沒抄襲疑慮嗎？但左邊那張畫卻在高雄美術比賽也得獎，有抄襲疑慮的還有很多，而且這些不是得獎，就是代表高雄進入全國賽，但下面這作品卻被以抄襲為由，取消參賽資格。

放在一起比較，看起來只有色調不同。（圖／爆料公社）

海龜、北極熊等動物，通通活在玻璃瓶中，闡述動物棲地遭人為破壞的理念，這些動物不是模仿別的作品，而是臨摹網路照片，這樣反而被取消資格，讓參賽學生的指導老師快氣炸，發文還原始末，說上個月初孩子的作品，遭教育局判定抄襲，指導老師還被記過，教育局當時給的答覆是以圖搜圖，海龜作品相似度高，老師不服氣網搜歷屆得獎作品，結果有抄襲疑慮還得獎的就高達6件，經過申訴副局長坦言疏失，但抄襲判決維持不變。

旗山國中校長：「當然就是會很錯愕啊，所以當然就是會有一些心理上面就是有一些不舒服。」

非當事藝術家：「那些動物基本上，就是網路上的圖片，那些公開圖片啊，每一個人都可以去，去描繪下來啊，是他把他放在瓶子裡面的做法，是有評審認為很多人做過。」

高雄市教育局主任秘書歐素雯：「經評審專業審議後，決議維持原評審結果。」

抄襲跟臨摹這中間的界線到底在哪？為何構圖相同，色調不同還能得獎，或許主辦單位和教育局應該要給學生和老師一個交代。

