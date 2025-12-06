美術賽畫「海龜」被認抄襲 家長老師控不公 高市教育局說話了

最左圖為學生參賽作品，這次創作「海龜」時，學生參考右下2張照片後，再結合創意呈現出新作品。（家長提供／紀爰高雄傳真）

全國學生美術比賽上月底落幕，但高雄某國中美術班老師爆料，有學生參加該比賽高市初賽時被刷掉，理由是作品中的「海龜」被認定是抄襲；老師指出，比賽允許參考網路照片後再發想，學生作品除海龜本體，其餘背景與照片都不同，質疑評判不公；高市教育局回應，接獲申訴後，已依規定召開申訴評審會議，經評審委員專業審議後，決議維持原評審結果。

從老師提供學生參賽作品「瓶中棲地－無聲的動物，無盡的警告」可見，學生共畫出4種動物，包括無尾熊、海鸚、北極熊、海龜，牠們分別在不同的透明瓶子中，有如被困住一般，凸顯棲息地被侷限的概念；不過此作品在10月初賽時未通過標準，無緣進入決賽，因為教育局認為「海龜」的部分有抄襲疑慮。

學生家長手寫百字陳情書。（家長提供／紀爰高雄傳真）

老師指出，學生畫海龜時共參考2張網路照片，其中1張海龜照片，也有被其他藝術家延伸創作，而教育局「以圖搜圖」查到其他藝術家的作品，就認定學生是抄襲藝術家，但2者明明有差異，認為不合理；學生家長也寫百字陳情書，盼教育局能請評審重新審視作品。

左上圖為學生參賽作品，右上、左下圖為高市教育局評審過程中「以圖搜圖」查到的其他藝術家作品，老師、家長認為，除了海龜本體外，其餘背景不盡相同。（家長提供／紀爰高雄傳真）

教育局回應，全國美術比賽及高雄市比賽評審作業均依規定辦理，評審過程輔以「以圖搜圖」作為比對參考工具，並經評審會議充分討論後才做出評選結果，並非僅以系統比對作為評定依據。依比賽實施計畫第10點第7項，臨摹、抄襲、由他人加筆或明確挪用他人創意皆不符合比賽規範。

教育局在接獲申訴後，也已依規定召開申訴評審會議，重新審視學生創作歷程、素材來源及比對結果，並檢視原評審程序，經評審委員專業審議，決議維持原評審結果。

至於師長提及，其他得獎作品也疑似有抄襲疑慮，教育局則強調，絕不姑息不符比賽規範等情事，賽後經檢舉的其他疑義作品，已依法啟動審議中，倘認定不符比賽辦法將取消得獎資格並追回獎狀；涉及全國賽者亦將函請國立藝教館辦理。

