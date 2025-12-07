美衛生部長停推新生兒B肝疫苗 台籍前官員批「倒行逆施」
美國衛生部長小羅勃甘迺迪是知名「疫苗懷疑論者」，他任命的疫苗諮詢小組5日決議，停止建議新生兒接種B型肝炎疫苗。美衛生界台籍前官員直言，此舉「倒行逆施」，與過去幾十年背道而馳，面對未來人畜共通傳染病威脅，台灣已有完善防疫監測機制，但實驗室檢驗能力仍有加強空間。
美國疾病管制中心預防接種諮詢委員會日前以8：3票數，通過不再建議新生兒立即接種B肝疫苗，改為至少應出生2個月，才考慮接種第一劑，引發爭議。我國則不跟進，維持「出生0、1、6個月」接種3劑的現行政策。
前美國聯邦疾病管制預防中心傳染病病理部副主任謝文儒說，小羅勃過去就是持反對疫苗立場者，因此現行政策也偏向他的理念。然而，疫苗是重要預防疾病方式，人類過去曾透過疫苗接種消滅天花病毒，如今全球也希望藉由推動疫苗接種消滅小兒麻痺、每年流感選株也仰賴國際監測討論。
謝文儒強調，疫苗是雙面刃，難免會有副作用，但預防效果遠大於風險，美國衛生領導者觀念「倒行逆施」，與過去幾十年方向不一樣。
以麻疹疫苗為例，美國先前建議將MMR疫苗和水痘疫苗分開接種，而非目前普遍施打的MMRV聯合疫苗，導致原本已獲控制的麻疹疫情，近期又開始增加。謝文儒說，過去幾十年來研究證明，麻疹疫苗與自閉症無關，但小羅勃也重啟研究想證明有關聯。
謝文儒指出，美國長期居全球疫情領導者，並協助境外國家防疫、同時防止疫情流入美國，但在新冠疫情期間，政策趨於保守，走向「只要美國偉大」、「排外」作法，大幅減少與國際交流、甚至退出WHO，未來防範重大疫情能力可能減弱。
隨著全球暖化，未來新興傳染病會更多，尤其是在熱帶，登革熱、屈公病、類鼻疽等，未來會出現更多人畜共通或媒介（蚊蟲）傳染病。謝文儒指出，這就考驗流行病學監測宇實驗室檢驗2大能力，我國在過去與美國長期合作之下，防疫監測這塊沒問題，但實驗室方面可能要再加強。
更多中時新聞網報導
Netflix收購華納兄弟 名導影后齊反對
日職》古林期待對決林安可 經典賽埋伏筆
康康笑曝被徐懷鈺暗戀 藉come come傳情
其他人也在看
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 23
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 1 天前 ・ 13
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發
苦味食物中以十字花科蔬菜最具代表性，醫師也常在癌症患者術後的飲食建議中加入這類食材。一名60歲的婦人被診斷為腎細胞癌後，因為擔心再復發，聽從醫師的指示多攝取十字花科蔬菜，結果10年來真的沒在復發，洪永祥醫師解釋，因為十字花科蔬菜含有大量的「硫代配醣體」，具備抗發炎、抗氧化與抗癌等多重功效，是相當重要的植化素來源。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
糖尿病前期爆增！醫認證「1招吃法」逆轉胰島素阻抗 血糖不再亂飆
社群媒體上最近流行一種來自韓國的「血糖減肥法」，號稱只要改變吃飯順序就能瘦身。這個方法在韓國年輕人中很受歡迎，背景是韓國的代謝問題日益嚴重。根據韓國2021至2022年的調查，30歲以上成年人有15.5%患有糖尿病，更有41.1%處於糖尿病前期。在這樣的健康危機下，控制血糖成為熱門話題。 血糖忽高忽低 就會影響減重 很多人明明吃得不多，體重卻降不下，是什麼原因呢？台安醫院內分泌曁新陳代謝科林毅欣醫師表示，這問題可能出在血糖波動，當你吃下甜點或白麵包等精製食物會使血糖快速飆升，這時胰臟會分泌大量胰島素來降血糖。但胰島素有個副作用就是把多餘的葡萄糖轉化成脂肪儲存起來，長期以往讓細胞對胰島素越來越不敏感，形成「胰島素阻抗」也因此讓減重變得更困難。林毅欣醫師指出，當血糖忽高忽低，就讓人容易產生飢餓感，胰島素快速把血糖壓低時，身體會誤以為缺乏能量而產生飢餓感，這就解釋了為何吃完甜食後很快又想吃東西。值得注意的是，當減輕百分之十的體重，就能改善胰島素敏感性，打破這個惡性循環。 改變吃飯順序 的確有其效果 以血糖減肥法來操作，林毅欣醫師認為，其做法其實也是臨床建議得簡單順序：先吃蔬菜，再吃肉類，最後常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
健身教練天天運動仍罹肺癌！這些習慣「破功」腫瘤長更兇
46歲的阿仁是健身教練，天天清晨跑步、重訓，飲食自律健康，體脂率常年維持在12%左右，沒想到一場例行健檢卻翻轉了他的健康信念，因為報告顯示，他的肺部出現異常陰影...早安健康 ・ 1 天前 ・ 4
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 3 天前 ・ 10
胃癌早期無症狀最陰險！醫師：這些症狀拖不得、這些習慣一定要改
衛福部常務次長莊人祥日前在臉書證實，於擔任疾管署署長期間即被診斷出胃癌，目前已完信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
她睡覺翻身痛醒 3症狀恐「鈣化性肌腱炎」
[NOWnews今日新聞]一位48歲女性在貿易公司擔任行政主管，但4個多月前開始覺得右肩不適，初期只是穿脫衣服感覺卡住，後來連夜間睡覺、翻身都會被痛醒，到了地方診所就醫，經檢查診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招
南韓啦啦隊女神李多慧憑藉甜美笑容和傲人身材吸引了無數粉絲。來台發展的第三年，她近日在YouTube頻道上分享，她保持25年體重48公斤不變的祕密。李多慧表示，早餐是她飲食計畫的關鍵，她每天幾乎都吃蘋果健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 3
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 5 小時前 ・ 1
女性放屁「味覺衝擊」更強烈？ 研究揭驚人硫化氫濃度與大腦健康關聯
人類平均每天放屁約 20 次，這項看似令人尷尬的日常生理現象，背後其實隱藏著複雜的生物化學機制。多項醫學研究指出，女性排出的屁在氣味強度上，確實可能比男性更具「味覺衝擊」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
20歲男忽略「3症狀」！1年後竟患尿毒症 醫嘆：需終身洗腎
中國一名20歲男性最近出現呼吸困難、心慌、噁心等症狀，緊急赴醫檢查後竟確診「尿毒症」，未來需依賴洗腎維持生命，讓他難受直呼，無法理解老年人才會罹患的疾病怎麼會發生在自己身上。對此，醫師表示，該男子本患有高血壓，早在1年前，身體就已陸續發出多個求救訊號，但男子都不予理會，認為只是小毛病，嘆道「若能早一年到醫院治療，也許結局會不同」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
睡夢中就走了！高風險族群注意了 醫點名4症狀
（記者周德瑄／綜合報導）入冬後天氣驟冷，近期接連傳出有人白天看似正常、夜裡卻在睡夢中猝逝，引發關注。胸腔重症醫 […]引新聞 ・ 23 分鐘前 ・ 發起對話
吃對水果防大腸癌！研究曝：每天早餐吃它 促排便、護腸道健康
近期研究發現，每天早餐吃2顆奇異果，持續4周，有助於每周增加1.5次排便次數，由於奇異果富含維生素、礦物質、酵素以及豐富水分，能增加糞便體積、軟化糞便、促進腸道蠕動，還能增加腸內益生菌生活環境。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 發起對話
塑膠微粒已入侵人體！台大研究：每人每天排出8000顆
塑膠微粒不僅是環境污染問題，這些肉眼看不見的微小顆粒已經進入人體多處器官。一項研究指出，人體糞便中廣泛檢測到聚丙烯、聚乙烯等微塑膠，粒徑通常介於20至800微米，且腸道疾病患者體內含量更高。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
每日「3至4杯咖啡」抗老化！研究：細胞年輕5歲助長壽
咖啡除了提神醒腦外，適量飲用更可能延緩老化。最新研究指出，每天飲用三至四杯咖啡的人，端粒長度相當於生物年齡年輕約五歲，有助延長壽命；但若每日攝取五杯以上，反而可能加速細胞老化，造成反效果。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1