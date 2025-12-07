美衛生部長停推新生兒B肝疫苗 台籍前官員批「倒行逆施」

美國衛生部長小羅勃甘迺迪是知名「疫苗懷疑論者」，他任命的疫苗諮詢小組5日決議，停止建議新生兒接種B型肝炎疫苗。美衛生界台籍前官員直言，此舉「倒行逆施」，與過去幾十年背道而馳，面對未來人畜共通傳染病威脅，台灣已有完善防疫監測機制，但實驗室檢驗能力仍有加強空間。

美國疾病管制中心預防接種諮詢委員會日前以8：3票數，通過不再建議新生兒立即接種B肝疫苗，改為至少應出生2個月，才考慮接種第一劑，引發爭議。我國則不跟進，維持「出生0、1、6個月」接種3劑的現行政策。

廣告 廣告

台北醫學大學今日舉辦創新論壇。左一為前美國聯邦疾病管制預防中心傳染病病理部副主任謝文儒。（李念庭攝）

前美國聯邦疾病管制預防中心傳染病病理部副主任謝文儒說，小羅勃過去就是持反對疫苗立場者，因此現行政策也偏向他的理念。然而，疫苗是重要預防疾病方式，人類過去曾透過疫苗接種消滅天花病毒，如今全球也希望藉由推動疫苗接種消滅小兒麻痺、每年流感選株也仰賴國際監測討論。

謝文儒強調，疫苗是雙面刃，難免會有副作用，但預防效果遠大於風險，美國衛生領導者觀念「倒行逆施」，與過去幾十年方向不一樣。

以麻疹疫苗為例，美國先前建議將MMR疫苗和水痘疫苗分開接種，而非目前普遍施打的MMRV聯合疫苗，導致原本已獲控制的麻疹疫情，近期又開始增加。謝文儒說，過去幾十年來研究證明，麻疹疫苗與自閉症無關，但小羅勃也重啟研究想證明有關聯。

謝文儒指出，美國長期居全球疫情領導者，並協助境外國家防疫、同時防止疫情流入美國，但在新冠疫情期間，政策趨於保守，走向「只要美國偉大」、「排外」作法，大幅減少與國際交流、甚至退出WHO，未來防範重大疫情能力可能減弱。

隨著全球暖化，未來新興傳染病會更多，尤其是在熱帶，登革熱、屈公病、類鼻疽等，未來會出現更多人畜共通或媒介（蚊蟲）傳染病。謝文儒指出，這就考驗流行病學監測宇實驗室檢驗2大能力，我國在過去與美國長期合作之下，防疫監測這塊沒問題，但實驗室方面可能要再加強。

更多中時新聞網報導

Netflix收購華納兄弟 名導影后齊反對

日職》古林期待對決林安可 經典賽埋伏筆

康康笑曝被徐懷鈺暗戀 藉come come傳情