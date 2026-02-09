美衛生部長稱「生酮飲食」可治思覺失調？哥大教授駁斥：毫無可靠證據

美衛生部長小羅勃甘迺迪稱生酮治癒思覺失調遭打臉，專家示警貿然停藥恐致病情失控。 圖：翻攝自Robert F. Kennedy, Jr 臉書專頁

[Newtalk新聞] 近年生酮飲食在減重市場與健身界蔚為風潮，但若誤信其功效恐釀成醫療危機。美國衛生部長小羅勃甘迺迪近期公開宣稱「生酮飲食可治癒思覺失調症」，此話一出隨即遭醫界打臉。多位精神醫學專家示警，相關說法嚴重誇大，病患若因此貿然停藥，病情恐面臨失控風險。

小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy, Jr）日前出席田納西州一場活動時，直指飲食習慣正是導致美國心理疾病氾濫的元兇。根據《紐約時報》指出，小羅勃甘迺迪聲稱，有哈佛大學醫師透過生酮飲食成功「治癒」思覺失調症，並進一步斷言，只要調整飲食內容，躁鬱症等精神疾病也能獲得治療。

哥倫比亞大學精神醫學教授奧夫森則嚴正駁斥小羅勃甘迺迪，他強調目前沒有任何可靠科學證據顯示生酮飲食具有治癒思覺失調症的效果。他指出，抗精神病藥物仍是現階段治療的第一線選項，雖然可能伴隨體重增加等副作用，但患者絕不可在未經醫師評估下自行停藥，更不應改以飲食療法取代正規醫療，以免延誤病情、造成不可逆風險。

同校精神醫學教授阿佩爾鮑姆亦對相關論述持保留立場。他指出，雖然包括史丹佛大學在內的研究機構，曾進行小規模研究，顯示高脂肪、低碳水化合物的飲食型態可能對部分症狀有所幫助，但這僅屬初步觀察。若據此宣稱飲食即可「治癒」重症精神疾病，不僅缺乏科學依據，更是高度誤導且具風險的危險說法。

所謂「生酮飲食」，是指每日熱量來源中約有7成以上來自脂肪，並將碳水化合物嚴格壓低至一成以下，雖常被用於體重控制，但長期執行可能提高心血管疾病風險。而《紐約時報》報導也指出，小羅勃甘迺迪過去屢因發表缺乏科學實證的言論引發爭議，內容涉及愛滋病成因與疫苗、自閉症關聯等議題。此次發言再度引起醫界憂心，專家呼籲患者與家屬應依循正規醫療建議，避免寄望未經證實的「奇蹟療法」，以免延誤治療時機。

