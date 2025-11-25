美衝刺 AI 「創世紀任務」上陣 攜手輝達、超微等大廠

美國總統川普24日簽署行政命令，啟動人工智慧（AI）國策「創世紀任務」（Genesis Mission），將建立整合式的AI平台，並且開放聯邦科學數據集用於研究，希望擴大並延續美國的AI領先地位。

川普的行政命令表示，創世紀任務「將運用聯邦科學數據集－也是歷經數十年的聯邦投資發展、成為全球最大的這類數據集集合－建立整合式的AI平台，訓練科學基礎模型，並創造AI代理，以測試新假設、自動化研究工作流，加速科學突破」。

白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯（Michael Kratsios）表示，能源部旗下的國家實驗室將釋出數據，涵蓋散布在各政府部會與大學院校的數據集，幫助自動化實驗，並且生成預測性的模型。他聲稱，這項倡議將「縮短發現新科技的時間軸，從好幾年減少到幾天、或甚至好幾小時」。

川普政府計劃先動用全美17座國家實驗室現有的超級電腦，後續再興建更多運算基礎設施。

彭博資訊引述白宮官員指出，這項計畫將與輝達（NVIDIA）、戴爾（Dell）、慧與科技（HPE）以及超微（AMD）等民營企業攜手合作，提升國家實驗室的超級運算能力。

川普政府已暗示近期將宣布更多與企業結盟的協議，也可能納入亞馬遜AWS、微軟Azure及Google雲端等服務。

不過，這項計畫的最大筆支出，將是取得足夠的運算能力，白宮也未說明這些建設的資金來源，國會未來可能需配置預算。

發展AI所需要的龐大運算資源也仰賴高耗能的資料中心，引發外界擔憂，AI普及將會使美國電網不堪負荷。

能源部長萊特表示，創世紀任務反而能緩和能源成本攀升，這項計畫的終極目標之一是增加能源供給、提高電網效率，並扭轉激怒美國民眾的物價上漲。

官員表示，此舉將加速材料工程、健康科學與能源領域的科研突破，而科技創新的進步有助提升生產、降低物價，回應選民對生活成本高漲的憂慮。

